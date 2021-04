Výzva od Merkelovej: EÚ potrebuje väčšie právomoci v oblasti zdravotníctva

"Som presvedčená, že Európa potrebuje väčšie kompetencie v oblasti zdravia," povedala Merkelová na stredajšej on-line diskusii Európskej ľudovej strany (EPP) o budúcnosti Európy. Väčšími kompetenciami by mohlo podľa nej disponovať napríklad Európske centrum pre prevenciu a kontrolu chorôb (ECDC) so sídlom v Štokholme. Dodala, že ak by to bolo potrebné, v záujme rozšírenia právomocí EÚ v oblasti zdravotníctva, pozmeniť by sa mali i zmluvy o EÚ. "Vždy som bola otvorená zmenám dohôd, ak majú zmysel," uviedla.

Nemecká kancelárka tiež obhajovala vakcinačnú stratégiu EÚ. Rozhodnutie o spoločnom zaobstarávaní očkovacích látok pre všetky krajiny Únie bolo podľa nej "absolútne správne". Priznala ale, že v tejto oblasti sa urobili aj niektoré chyby. Kritizovala aj prístup niektorých krajín EÚ, ktoré sa rozhodli zadovážiť si čínske či ruské vakcíny, ktoré ešte neboli schválené Európskou agentúrou pre lieky (EMA).