KORONAVÍRUS Maďarsko chce do mája zaočkovať všetkých zaregistrovaných

Ilustračné foto

Zdroj: SITA/AP Photo/Matt Rourke, File

BUDAPEŠŤ - Najneskôr do mája môžu byť v Maďarsku prvou dávkou vakcíny proti novému druhu koronavírusu zaočkovaní všetci zaregistrovaní vo veku nad 18 rokov. Uviedol to v rozhovore pre štvrtkové vydanie on-line týždenníka Figyelő šéf úradu vlády Gergely Gulyás, podľa ktorého na prelome mája a júna sa život bude môcť vrátiť do normálnych koľají.