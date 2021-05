KORONAVÍRUS Gröhling má veľké plány so školami: Vyučovanie počas letných prázdnin!

Píše o tom portál HN. Tento však upozorňuje, že na pohľad vyzerá pre rodičov táto ponuka lákavo, no podľa analytikov sa nesplnil účel, keďže sa nepodarilo zapojiť deti, ktoré by toto najviac potrebovali. A keďže ani samotní riaditelia nevedia účasť týchto žiakov zaručiť, zvažujú, či sa vôbec prihlásia.

Otváranie v auguste

Školy by sa pre žiakov otvorili počas troch augustových týždňov. Náplňou by malo byť opakovanie učiva, stretávanie sa s rovesníkmi a nebudú chýbať ani pohybové či umelecké aktivity. Ministerstvo, ktoré vedie Gröhling vyzvalo riaditeľov škôl, aby sa do projektu prihlásili. Novinkou oproti vlaňajšku má byť fakt, že sa môžu prihlásiť aj stredné odborné školy a zaradiť tak do programu aj praktickú výučbu.

Obmedzujúcim problémom sú však financie

Ako vo všetkých ambicióznych projektoch, aj tento narazil na finančné obmedzenia. Rezort školstva si na tento účel vyčlenil 422-tisíc eur s tým, že v prípade záujmu sa táto čiastka navy´ši. Minulý rok pritom chcel rozdeliť väčší balík, no na výzvu reagovalo menej škôl, ako očakávali. "Za sumu, ktorú vyčlenili, sa opäť podarí zapojiť len veľmi malú časť žiakov,“ povedal Michal Rehúš z Centra vzdelávacích analýz. Kedysi pôsobil ako šéf analytikov Inštitútu vzdelávacej politiky (IVP).

Čiastka bude zrejme pohyblivá zrejme aj od počtu príhlásených žiakov. Napríklad zariadenia do 200 žiakov majú nárok na 2000 eur, väčšie subjekty na 8000 eur. Rehúš sa obáva, že práve v tomto prípade by mohli naraziť hlavne tie menšie školy. "Môže sa stať, že peniaze im nebudú dostačovať a nebudú môcť prijať všetkých žiakov, ktorí by to potrebovali," doplnil.

Mnohé deti z ohrozených skupín nemali ani len vyučovanie cez internet

Ministerstvo však otvorilo projekt pre všetkých, nielen pre ohrozené skupiny. Centrum vzdelávacích analýz hovorí, že viac ako 90 percent detí, ktoré cez prvú vlnu nemali prístup ani len k výučbe na diaľku cez internet, sa minulý rok do letných škôl nedostali. Rehúš si myslí, že práve tieto skupiny by mali byť teraz prioritou. "Ak dokážu zvyšovať sumu, nie je prekážkou, aby tam chodili všetky deti, ktoré majú záujem,“ skonštatoval.