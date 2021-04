Znepokojivý objav vedcov: Nový VÍRUS! Strach pred ešte smrteľnejšou pandémiou

PEKING - V Číne vedci objavili nový vírus, ktorý je takmer identický so Sars-CoV-2. V juhovýchodnej Ázii sa zjavne nachádza množstvo vírusov, ktoré sú si veľmi podobné. Virológovia varujú pred ešte smrteľnejšou pandémiou.

Pretože svet stále bojuje s koronavírusom, objav čínskych vedcov znepokojuje. U netopiera našli vírus, ktorý je údajne na 94,5 percent identický s koronavírusom Sars-CoV-2.

Iba nedávno Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) varovala pred ďalšími chorobami, ktoré môžu podobne ako Covid-19 prechádzať zo zvierat na ľudí. Túto hrozbu označili ako „chorobu X“. Vedci z Shandong First Medical University a Shandong Academy of Medical Sciences v Číne teraz objavili takýto patogén.

Takmer identický s koronavírusom

Ako informoval britský Express, RpYN06 je takmer identický so Sars-CoV-2. Vedci uviedli, že novoobjavený vírus mal aj koronovírusu podobný proteín spike. S touto štruktúrou na vonkajšej strane sa vírus pripája k ľudským bunkám. Vedci doteraz nenašli u zvierat žiadne ďalšie vírusy, ktoré majú štruktúru podobnú koronavírusu. Vedci z Shandongu preskúmali v rokoch 2019 až 2020 celkovo 411 vzoriek od 23 druhov netopierov z čínskej provincie Yunnan a objavili štyri vírusy príbuzné s SARS-CoV-2. Okrem RpYN06 sú ďalšie tri koronavírusy príbuzné so SARS-CoV-2 vo svojej sekvencii takmer identické.

Strach z ďalšej smrteľnej pandémie

Štúdia, ktorá vyšla preprintovej podobe, potvrdzuje, že vírusy príbuzné so Sars-CoV-2 cirkulujú v divočine v juhovýchodnej Ázii. Virológ Chris van Tulleken varoval v relácii BBC Radio 4 v relácii Today pred ďalšími vírusovými pandémiami, ktoré by mohli byť smrteľnejšie ako koronavírusová pandémia. „Nejde o to, či sa začne ďalšia vírusová pandémia, ale kedy,“ uviedol. „A je určite možné predstaviť si pandémiu, ktorá bude v niektorých ohľadoch oveľa závažnejšia ako naša súčasná skúsenosť.“