Tento prípravok má mať zázračné účinky: Mohol by ukončiť aj celú pandémiu KORONAVÍRUSU!

Začiatkom decembra uviedol spolkový minister zdravotníctva Jens Spahn (CDU), že kloktanie môže pravdepodobne znížiť riziko koronavírusovej infekcie. "Toto zatiaľ nebolo vedecky dokázané. Myšlienka však spočíva v tom, že kloktanie ústnymi vodami vyrobenými z éterických olejov rozpustených v alkohole alebo dokonca kuchynskej soli by malo znížiť vírusovú záťaž v ústach a krku," uviedol vtedy Spahn.

Krátko predtým nemecká spoločnosť pre hygienu v nemocniciach výslovne odporučila kloktadlo. Aktuálna štúdia ukazuje, že jednoduchá ústna hygiena môže nielen pomôcť znížiť riziko infekcie koronavírusom, ale pravdepodobne tiež zabrániť závažným priebehom liečby ochorenia Covid-19.

Zdroj: Getty Images

Znižujú ústne vody riziko úmrtia?

Vedci z Veľkej Británie, Južnej Afriky a USA našli náznaky, že choroba Covid-19 pôvodne neovplyvňuje dýchacie cesty, ale cievy pľúc. Okrem toho je riziko úmrtia významne vyššie pri vysokej koncentrácii Sars-CoV-2 v slinách a paradentóze. Výsledky svojho vyšetrovania zverejnili v časopise Journal of Oral Medicine and Dental Research.

Podľa štúdie sa koronavírusy mohli dostať do pľúc prostredníctvom slín. Patogény však môžu preniknúť do krvi v ústach - najmä ak trpíte ochorením ďasien. Odtiaľ potom Sars-CoV-2 prechádza krčnými a hrudnými žilami do srdca predtým, ako sa dostane do pľúc.

Zdroj: Getty Images

Jednoduchá ústna hygiena chráni pred ťažkým priebehom Covidu-19

Vedci majú podozrenie, že ak sa nahromadí zubný povlak a zápal parodontózy, zvyšuje sa pravdepodobnosť, že sa koronavírusy dostanú do pľúc a spôsobia tak vážne ochorenie. Správna ústna hygiena môže preto zachrániť život.

„Ochorením ďasien vznikajú netesnosti v ďasnách, čo umožňuje mikroorganizmom vstupovať do krvi. Jednoduché opatrenia - napríklad starostlivé čistenie zubov spolu so špeciálnymi ústnymi vodami na zníženie zápalu ďasien - môžu pomôcť znížiť hladinu vírusu v slinách a pomôcť zabrániť vývoju pľúcneho ochorenia a znížiť riziko zhoršenia závažného ochorenia COVID-19,“ uvádza sa v štúdii. Je však dôležité používať virucidné ústne vody. Sú dostupné v lekárni bez lekárskeho predpisu.

Zdroj: Getty Images

Virucidné ústne vody chránia pred infekciou

"Kloktanie dezinfekčnými prostriedkami na hrdlo znižuje koncentráciu vírusu tak výrazne, že už nie ste nákazliví. Ak sa použije včas alebo ako profylaxia, je možné očakávať iba mierny priebeh ochorenia - ak vôbec," uviedol profesor hygieny Dr. Klaus-Dieter Zastrow pre nemecký Bild. „Virucidný (zabíjajúci vírusy) účinok ústnych vôd, ako je betaisodona (v Nemecku používané antiseptikum, pozn.red.), bol vedecky dokázaný a preukázaný aj pre koronavírus.“

Vírusy sú inaktivované virucidnými ústnymi vodami. Vďaka tomu už nie sú nákazlivé, ak sú vylúčené pri kašľaní alebo rozprávaní. "Ak sa použijú plošne, mohli by virucidné ústne vody prispieť bezpečnejšie ako rýchle testy k prerušeniu reťazcov infekcie a čoskoro by sa mohla ukončiť pandémia. Politici to musia konečne pochopiť a implementovať. Aj keď vírus mutuje takým spôsobom, že sa môžu stať vakcíny menej efektívne: Proti všetkým mutáciám dezinfekčné prostriedky na ústa a hrdlo zostanú účinné,“ vyzýva Zastrow. Zatiaľ však nie je známe, ako dlho účinky ústnej vody trvajú.