FOTO Orientačný bežec objavil v lese poklad z doby bronzovej!

"Najskôr som si myslel, že to môže byť lampa. Ale keď som sa pozrel bližšie, uvidel som, že sú to staré šperky," uviedol kartograf a bežec Thomas Karlsson. Unikátny poklad si všimol vo chvíli, keď sa pozeral do mapy, na ktorej pracoval. Starodávne cennosti vyrobené z bronzu ležali na zemi neďaleko balvanov v miestnom lese. Úrady sa domnievajú, že ich pravdepodobne vyhrabali nejaké zvieratá.

Archeológovia odhadujú, že šperky pochádzajú z doby zhruba 750 až 500 rokov pred naším letopočtom. Niekto ich vtedy mohol na mieste zanechať napríklad ako obeť bohom. Vedci podľa BBC zároveň upozorňujú, že podobné poklady švédske lesy vydávajú len zriedka, pretože severské staroveké kmene zvyčajne dary božstvám dávali do riek alebo mokradí. Profesor archeológie z univerzity v Göteborgu Johan Ling si zároveň pochvaľuje, ako dobre sú artefakty zachovalé. "Väčšina predmetov môže byť spojená so ženou alebo ženami, ktoré mali vysoké postavenie. Boli určené na ozdobenie častí tela, sú medzi nimi náhrdelníky, náramky na zápästie alebo členky. Našli sa tam aj veľké ihly alebo očká, ktoré sa používali na dekoráciu, a aby držali pohromade časti oblečenia," spresnil Ling.

Švédske zákony vyžadujú, aby ľudia všetky nájdené historické predmety hlásili polícii alebo úradom, pretože ich štát považuje za svoj majetok. Národný pamiatkový ústav potom rozhodne, či si nálezca zaslúži odmenu a aká by mala byť. Karlsson by odmenu považoval za pekný bonus, ale nie je vraj pre neho dôležitá. "Je fajn byť súčasťou skúmania histórie. Keďže neexistujú písané zdroje, vieme toho o tejto dobe len veľmi málo," povedal. Doba bronzová trvala na území dnešnej Škandinávie zhruba od roku 1700 do roku 500 pred naším letopočtom, potom ju nahradila železná doba, ktorá trvala približne do roku 800 nášho letopočtu. Následne začala éra Vikingov.