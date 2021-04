KORONAVÍRUS Srbsko začína s výrobou ruskej vakcíny Sputnik V

Srbsko uviedlo, že s výrobou začne 20. mája. Srbský prezident Aleksandar Vučič má vo štvrtok navštíviť virologický inštitút Torlak v Belehrade, kde budú Sputnik V vyrábať. "Prvé série kontrolných liekoviek vakcíny Sputnik V boli naplnené v inštitúte Torlak v stredu," napísal na Twitteri Nenad Popovič, srbský minister bez rezortu, ktorý má na starosti inovácie.

"Srbsko sa stalo prvou krajinou v južnej Európe, ktorá vyrába Sputnik V," uviedol Ruský fond priamych investícií (RFPI), ktorý vývoj tejto vakcíny finančne podporuje. RFPI dodal, že vakcínu by neskôr zo Srbska mohli vyvážať aj do ďalších krajín v oblasti Balkánu. Rusko zaregistrovalo vakcínu Sputnik V už vlani v auguste, a to ešte pred spustením rozsiahlych klinických štúdií. Tento zrýchlený proces vyvolal obavy zo strany odborníkov. Odborný medicínsky časopis The Lancet neskôr zverejnil štúdiu, podľa ktorej je táto očkovacia látka bezpečná a má viac než 90-percentnú účinnosť.