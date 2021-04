Český minister pôjde do Ruska rokovať o Sputniku V: Sprevádzať ho bude Andrej Danko

PRAHA - Český minister vnútra a zahraničných vecí Jan Hamáček v stredu oznámil, že na budúci týždeň v pondelok vycestuje do Moskvy rokovať o možných dodávkach proticovidovej vakcíny Sputnik V. Sprevádzať ho bude slovenský politik Andrej Danko.

Hamáček, ktorý po odvolaní ministra Tomáša Petříčka dočasne vedie aj rezort diplomacie, chce v Rusku rokovať o "prípadných dodávkach Sputnika V po jeho schválení Európskou liekovou agentúrou" (EMA), informoval webový spravodajský portál Novinky.cz. Podľa informácií českého politicko-spoločenského týždenníka Respekt bude vicepremiér hovoriť s ruským ministrom priemyslu Denisom Manturovom.

VIDEO Andrej Danko takto reagoval minulý týždeň na status Igora Matoviča o Sputniku V

"Mám potvrdenú schôdzku s Denisom Manturovom. Bude ma sprevádzať Andrej Danko," povedal Hamáček pre Respekt. Hamáček účasť Danka na rokovaní vysvetľuje tým, že "využíva všetky kontakty, ktoré má vo svete, aby pre našich občanov zabezpečil potrebné vakcíny". Danko je predseda Slovenskej národnej strany (SNS) a bývalý predseda Národnej rady Slovenskej republiky. Dovoz a použitie ruskej vakcíny presadzuje aj český prezident Miloš Zeman. Vládni politici však na rozdiel od neho jednotne trvajú na nutnosti schválenia vakcíny Sputnik V zo strany EMA.

Slovensko už pred časom Sputnik V od Ruska nakúpilo. Výrobca ale doteraz slovenským úradom ani po opakovaných výzvach nedodal 80 percent dokumentácie a ukázalo sa, že ide o neznámu šaržu vakcíny - inú, než posudzuje EMA. Pre spor o ruskú vakcínu odstúpil i premiér SR Igor Matovič, ktorý ju do krajiny priviezol napriek odporu svojich koaličných partnerov, napísal Respekt. Podobne ako na Slovensku sa aj v Česku v súvislosti so Sputnikom V vedú spory, pripomína týždenník. Český premiér Andrej Babiš nedávno odvolal ministra zdravotníctva Jana Blatného, ktorý nechcel v Česku ruskú vakcínu pred schválením EMA povoliť. Blatného nástupca Petr Arenberger je voči Sputniku V ústretovejší a rokoval o ňom hneď po svojom nástupe do funkcie.

Hamáček v priebehu stredy zároveň v reakcii na rozhodnutie Dánska zastaviť očkovanie vakcínou od spoločnosti AstraZeneca vyhlásil, že poveril veľvyslanca ČR v Kodani, aby s dánskymi úradmi rokoval o odkúpení týchto vakcín pre Česko. "Zháňame vakcíny po celom svete. Sme ochotní odkúpiť AstraZenecu z Dánska. Dánsko oznámilo, že pozastavuje očkovanie vakcínou AstraZeneca. Poveril som veľvyslanca ČR v Kodani, aby okamžite kontaktoval dánske úrady a oznámil záujem ČR odkúpiť od Dánska všetky vakcíny AstraZeneca," napísal Hamáček na sociálnej sieti Twitter.

Dánsko sa rozhodlo používanie predmetnej vakcíny ukončiť pre výskyt ojedinelých prípadov krvných zrazenín u osôb, ktoré podstúpili očkovanie proti koronavírusovému ochoreniu COVID-19. Očkovacia látka, ktorú britsko-švédska farmaceutická firma AstraZeneca vyvinula v spolupráci s Oxfordskou univerzitou, je jedným zo štyroch preparátov, ktoré boli schválené na používanie v Európskej únii. EMA tvrdí, že výskyt krvných zrazenín môže byť veľmi vzácnym vedľajším účinkom tejto vakcíny, a povolila jej používanie. Rovnaké problémy zaznamenala aj vakcína od americkej spoločnosti Johnson & Johnson. EMA podľa svojich vyjadrení zastáva názor, že "prínosy tejto vakcíny v prevencii ochorenia COVID-19 prevažujú nad rizikami z možných vedľajších účinkov". Spoločnosť Johnson & Johnson v utorok oznámila, že sa rozhodla pozastaviť používanie svojej vakcíny v Európe.