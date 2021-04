VIDEO Policajtka, ktorá smrteľne postrelila Wrighta odstúpila: Musí byť vykonaná spravodlivosť

WASHINGTON - Americká policajtka, ktorá na predmestí Minneapolisu v nedeľu večer smrteľne postrelila Afroameričana Daunteho Wrighta, v utorok odstúpila zo služby spoločne so šéfom tamojšej polície. Informoval o tom britský denník The Guardian.

K rezignácii predstaviteľov polície v meste Brooklyn Center, štát Minnesota, prišlo po dvoch dňoch protestoch a nepokojoch. Na pondelňajšej tlačovej konferencii šéf tamojšej polície Tim Gannon, ktorý o deň neskôr tiež odstúpil z funkcie, novinárom povedal, že zasahujúca policajtka Kim Potterová omylom použila služobnú zbraň namiesto elektrického paralyzéra (tzv. tasera). Neozbrojenému 20-ročnému Wrightovi, ktorého vozidlo zastavili pre porušenie dopravných predpisov, tak chcela zabrániť, aby neušiel. Mladík po smrteľnom zásahu o niekoľko domových blokov ďalej havaroval.

Brooklyn Center, MN, Mayor Mike Elliott announces the resignations of Kim Potter, the officer who killed Daunte Wright, and Brooklyn Center Police Chief Tim Gannon. pic.twitter.com/oSWpfGiTa6 — The Recount (@therecount) April 13, 2021

"Verím, že moja okamžitá rezignácia je to v najlepšom záujme tejto komunity, (policajného) oddelenia i mojich kolegov," napísala Potterová v liste brooklyncenterskému starostovi Mikeovi Elliottovi. "Musíme zaistiť, že bude vykonaná spravodlivosť. Daunte Wright a jeho rodina si to zaslúžia. Plná zodpovednosť na základe zákona. Za to budeme naďalej pracovať," vyhlásil Elliott. Guvernéra štátu Minnesota zároveň vyzval, aby vyšetrovanie prípadu pridelil štátnej prokuratúre.

Zdroj: SITA/Aaron Lavinsky/Star Tribune via AP

Mesto Brooklyn Center so 40.000 obyvateľmi leží približne 16 kilometrov severne od Minneapolisu, kde v súčasnosti prebieha proces s expolicajtom obžalovaným z vraždy Afroameričana Georgea Floyda. Chauvinovi hrozí v prípade uznania za vinného z vraždy druhého stupňa 40 rokov väzenia. Táto udalosť spustila v Spojených štátoch protesty proti rasizmu a policajnej brutalite.