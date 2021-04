VIDEO, z ktorého mrazí: Policajt zastrelil len 16-ročné dievča!

Policajtov privolali popoludní miestneho času k pokusu o útok nožom v Columbuse v americkom štáte Ohio. Zábery z policajnej kamery zachytávajú, ako policajt strieľa na Afroameričanku, ktorá sa pokúša napadnúť ďalšie dve osoby predmetom s čepeľou, pripomínajúcim nôž. Dievča previezli do nemocnice, kde ho vyhlásili za mŕtve.

Rodina uviedla, že obeť sa volala Makiyah Bryantová a mala 16 rokov. Teta miestnym novinám povedala, že zastrelené dievča vyrástlo v pestúnskej rodine a dostalo sa do sporu s niekým v dome.

Paula Bryant tells me her 16 year-old daughter Ma’Khia Bryant was an honor roll student and a sweet child. Ma’Khia was shot and killed by a @ColumbusPolice on Legion Lane at 4:30p today. pic.twitter.com/0FfbQVEgSD

Zákony v štáte Ohio policajtom povoľujú použiť smrtiacu silu s cieľom chrániť seba a ďalšie osoby, píše AP. Vyšetrovatelia určia, či utorková streľba patrí medzi takéto situácie, uviedol dočasný šéf columbuskej polície Michael Woods. Meno policajta, ktorý na ženu vystrelil, zverejnené nebolo. Podľa Woodsa bude počas vyšetrovania stiahnutý z terénu.

Video nie je vhodné pre osoby mladšie ako 18 rokov!

This afternoon a young woman tragically lost her life. We do not know all of the details. There is body-worn camera footage of the incident. We are working to review it as soon as possible. BCI is on the scene conducting an independent investigation . . .