KORONAVÍRUS COVID pas sa stáva realitou: Má byť dostupný v EÚ do konca júna

BRUSEL - Európska komisia (EK) očakáva spustenie európskeho digitálneho očkovacieho preukazu, takzvaného COVID pasu, začiatkom júna. Podľa tlačovej agentúry AFP to v utorok uviedol eurokomisár pre spravodlivosť Didier Reynders so spresnením, že najskôr pôjde o pilotný projekt.

Reynders zdôraznil, že po prvej pilotnej fáze by sa očkovací preukaz spolu so všetkými sprievodnými nariadeniami pre zaistenie harmonizovaného európskeho rámca mal stať dostupným pre Európanov niekedy koncom júna, čiže ešte pred začiatkom letnej dovolenkovej a prázdninovej sezóny.

Eurokomisár to uviedol pred poslancami Európskeho parlamentu z Výboru pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci. Europarlament, rovnako ako aj členské štáty EÚ (Rada EÚ), ešte stále pracuje na svojich rokovacích pozíciách týkajúcich sa celoeurópskeho osvedčenia o očkovaní. Cieľom je pripraviť potrebnú dohodu a dokončiť potrebné nariadenie pre spustenie COVID pasu do konca mája. To umožní europoslancom schváliť toto nariadenie v rámci júnového plenárneho zasadnutia EP (7. - 10. 6.).

Digitálny zelený preukaz o očkovaní umožní lepšiu mobilitu Európanov medzi štátmi EÚ. Držitelia tohto dokladu - v papierovej alebo digitálnej podobe - budú môcť potvrdiť, že už boli zaočkovaní proti COVID-19, že majú čerstvý negatívny PCR test alebo sa vyliečili z tejto infekčnej choroby v posledných 90 dňoch. COVID pas ich odbremení od protipandemických obmedzení v podobe karantény a ďalšieho testovania v cieľových krajinách.

Europoslanci sa v tejto súvislosti Reyndersa osobitne pýtali na ochranu osobných údajov. Komisár ich ubezpečil, že COVID pas bude obsahovať iba "obmedzený súbor informácií" dokonca s menej údajmi, ako vyžaduje "žltý" očkovací preukaz Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) pre cestovanie do krajín v tropických oblastiach. Reynders rovnako zopakoval, že harmonizovaný očkovací preukaz EÚ bude akceptovať aj iné vakcíny ako tie, ktoré boli povolené pre EÚ Európskou agentúrou pre lieky (EMA).