Vláda by mala čo najskôr jasne odkomunikovať tému COVID pasov, tvrdí Drucker

BRATISLAVA - Vláda by mala čo najskôr pripraviť a jasne odkomunikovať tému COVID pasov. Tlak na ich rýchle zavedenie zvyšuje aj blížiace sa leto. Upozorňuje na to líder mimoparlamentnej Dobrej voľby Tomáš Drucker. Tvrdí, že táto téma rozdeľuje slovenskú spoločnosť.

"Držitelia COVID pasov by mali mať viacero výhod, medzi ktoré patrí aj možnosť voľného pohybu v rámci EÚ a takisto možnosť cestovania do iných krajín," povedal s tým, že pre ich držiteľov budú vstupenkou na voľný pohyb a slobodný život. Vláda by si podľa neho nemala nechávať túto tému "na poslednú chvíľu". Drucker sa zároveň odvoláva na prieskum agentúry Actly realizovaný na vzorke 1000 respondentov, z ktorého vyplýva, že 54 percent všetkých opýtaných súhlasí s ich zavedením a 46 percent je proti. Viac sú mu naklonení obyvatelia veľkých miest (61 percent) a muži (56 percent). Najväčšiu podporu majú u ľudí nad 65 rokov, najmenšiu u ľudí od 30 do 49 rokov. Súhlasí s nimi až 57 percent vysokoškolsky vzdelaných ľudí, tvrdí Dobrá voľba.

Pri ich zavádzaní by sa malo podľa mimoparlamentnej strany dbať na to, aby ľudia, ktorí nebudú ich držiteľmi, boli rovnako chránení. Tí zároveň budú musieť dodržiavať primerané ochranné opatrenia podľa platného COVID automatu. Tiež hovorí, že COVID pas má byť bezpečný, teda nemá uchovávať žiadne osobné ani zdravotné údaje. Má identifikovať osobu s potvrdením o jeho platnosti. Každý plne zaočkovaný podľa pravidiel sa stane držiteľom COVID pasu, jeho použitie má byť podľa Dobrej voľby dobrovoľné. Podľa Druckera má byť jeho použitie jednoduché. Štát má vytvoriť jednoduchú aplikáciu, na základe ktorej si každý občan môže stiahnuť svoj QR kód, ktorý je možné overiť na ID občana.