WHO vyzvala na zastavenie predaja voľne žijúcich cicavcov na trhoch

Svetová zdravotnícka organizácia

Zdroj: TASR/AP Photo/Anja Niedringhaus, File

ŽENEVA - Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) vyzvala v utorok na celosvetové zastavenie predaja živých, voľne žijúcich cicavcov na trhoch s potravinami. Takýto krok by podľa WHO mohol znížiť riziko vzniku nových chorôb, informovala agentúra AFP.