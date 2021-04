Afrika v očkovaní proti KORONAVÍRUSU veľmi zaostáva, tvrdí WHO

ABIDJAN - Afrika je celkom "na okraji" celosvetového očkovania proti novému koronavírusu. Uviedla to vo štvrtok Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) s tým, že z celkového počtu zaočkovaných na svete pripadajú na tento svetadiel len dve percentá.

Regionálna riaditeľka WHO pre Afriku Matshidiso Moetiová pripísala podľa agentúry AFP pomalé tempo očkovania v Afrike "nedostatku dávok (vakcín), nedostatku financií a nedostatku kvalifikovaného personálu", a tiež logistickým problémom. Na online brífingu tiež poznamenala, že sa spomalili dodávky vakcín, ktoré do Afriky prostredníctvom medzinárodnej iniciatívy COVAX prichádzajú z Indie. Afrika s 1,2 miliardami obyvateľov je v rámci pandémie nového koronavírusu dosiaľ najmenej zasiahnutým svetadielom.

Podľa najnovších údajov WHO tam zaznamenali približne 4,3 milióna prípadov nákazy vrátane 114.000 úmrtí. Na celom svete si už pandémia vyžiadala 2,9 milióna obetí na životoch. Regionálny riaditeľ Detského fondu OSN (UNICEF) pre východnú a južnú Afriku Mohamed Malick Fall na brífingu uviedol, že dodávky vakcín v Afrike komplikujú logistické prekážky, ale aj problémy vyplývajúce z potreby ich uskladnenia vo veľmi chladnom prostredí. Dodal však, že vďaka programu COVAX zameranému na distribúciu vakcín do chudobných krajín teraz vakcíny "prichádzajú už do všetkých afrických krajín".

Moetiová aj Fall spomenuli aj "zdržanlivosť" mnohých Afričanov voči vakcíne od spoločnosti AstraZeneca, ktorá sa v rámci programu COVAX dováža najviac. Obavy podnietili medializované vedľajšie účinky pripisované práve tejto očkovacej látke. Moetiová a Fall vyzdvihli dôležitosť vyhýbania sa fámam či dezinformáciám. Pripomenuli tiež, že odpor, s ktorým sa svojho času stretlo v Afrike očkovanie proti detskej obrne, sa podarilo prekonať vo väčšine krajín, obzvlášť v Nigérii.