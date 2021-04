KORONAVÍRUS Zarážajúce zistenie vedcov: To, čo sa tvrdilo o britskej mutácii, nemusí byť pravda!

To je záver vedcov z dvoch samostatných štúdií, ktoré boli publikované v časopisoch The Lancet Infectious Diseases a The Lancet Public Health.

Predtým existoval predpoklad, že variant B.1.1.7 sa prenáša nielen ľahšie ako prvotná forma vírusu objaveného vo Wu-chane, ale môže viesť aj k vyššej úmrtnosti pacientov.

Vedci z University College London vo svojej štúdii použili testy PCR na vyšetrenie vírusovej záťaže infikovaných ľudí a na vyhodnotenie závažných priebehov a úmrtí, ku ktorým došlo v tomto období. U osôb infikovaných takzvaným britským variantom zistili vyššiu vírusovú záťaž. Podiel pacientov, ktorí zomreli na Covid-19, sa však vo variante nezvýšil.

Zdroj: SITA/AP/Jae C. Hong, Getty Images

Ďalšia štúdia publikovaná v časopise The Lancet hodnotila príznaky pacientov s Covidom, ktorí ich hlásili prostredníctvom aplikácie systému zdravotníctva. Pomocou sekvenovania génov tiež určili, ktorým variantom kororonavírusu trpeli postihnutí. Táto štúdia tiež nezistila žiadne významné rozdiely v závažnosti ochorenia alebo v preukázateľných dlhodobých účinkoch infekcie. Vedci však zistili výrazný nárast hodnoty R pre britský variant, ktorý popisuje vývoj pandémie. To tiež hovorí o zvýšenej prenosnosti variantu.

Keďže obidve štúdie sa uskutočňovali uplynulú zimu v Londýne a južnom Anglicku, kde sa v tom čase rýchlo šíril variant B.1.1.7, vedci mali dobrú porovnateľnosť oboch variantov. Vedci však pripúšťajú, že sú potrebné ďalšie štúdie na ďalšie potvrdenie nálezov.