KORONAVÍRUS Prvú dávku vakcíny dostali v Británii už všetci ľudia nad 50 rokov

LONDÝN - Britská vláda splnila svoj cieľ, že do polovice apríla ponúkne prvú dávku vakcíny proti koronavírusu všetkým ľuďom nad 50 rokov. V pondelok neskoro večer to oznámil britský premiér Boris Johnson, ktorého citovala agentúra AFP.

Johnson uviedol, že Spojené kráľovstvo dosiahlo "ďalší nesmierne významný míľnik" po tom, čo úrady potvrdili, že ponúkli očkovaciu látku všetkým osobám vo veku viac ako 50 rokov, zraniteľným skupinám obyvateľstva a zdravotníckym a sociálnym pracovníkom o tri skôr v porovnaní v plánom. Zámerom vlády bolo zaočkovať ľudí z prvých deviatich skupín s najvyššou prioritou do 15. apríla.

"To znamená, že viac ako 32 miliónov ľudí dostalo vakcínu proti (ochoreniu) COVID-19," uviedol Johnson vo vyhlásení a dodal, že úsilie sa teraz zameria na podanie druhých dávok očkovacej látky a na to, aby všetci dospelí obyvatelia dostali prvú dávku do augusta.

Oboma dávkami vakcíny proti koronavírusu už bolo v Británii zaočkovaných približne 7,66 milióna ľudí, píše spravodajská stanica Sky News.