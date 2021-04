Rusko reaguje na situáciu s vakcínou Sputnik: Ak ju nechce Slovensko, iné krajiny budú potešené

"Čo sa týka vnútorných diskusií, ktoré sa odohrávajú na Slovenskou, to nie je naša vec," dodal Peskov, ktorý tiež obhajoval Sputnik V ako jeden z "najlepších, najspoľahlivejších a najúčinnejších" očkovacích preparátov proti chorobe covid-19 na svete.

Dmitrij Peskov Zdroj: SITA/AP

VIDEO Matovič potvrdil, že bol v Moskve rokovať o Sputniku a dnes ide na návštevu Maďarska.

Medzi Slovenskom a Ruskom vypukol v posledných dňoch spor týkajúci sa zásielky ruskej vakcíny. Štátny ústav pre kontrolu liečiv (ŠÚKL) vo štvrtok oznámil, že jednotlivé šarže vakcíny Sputnik V zrejme nemajú rovnaké vlastnosti. Ďalej oznámil, že vakcína, ktorú dostal, sa líšila od šarží preskúmaných Európskou agentúrou pre lieky (EMA) a tej, o ktorej pojednával odborný časopis Lancet.

SIDC has launched a disinformation campaign against #SputnikV and plans additional provocations. Statement by SIDC that the batch of Sputnik V delivered to Slovakia does not have the same characteristics as the vaccine described in The Lancet is fake news. https://t.co/qeGBugyA4c

Ruský fond priamych investícií (RDIF), ktorý zodpovedá za marketing Sputnika v zahraničí, Bratislavu potom obvinil, že porušila kontrakt na dodávku tejto vakcíny a požiadal o jej vrátenie. Podľa RDIF slovenský ŠÚKL porušil zmluvu tým, že zadal testovanie dodanej zásielky laboratóriu, ktoré nie je súčasťou siete oficiálnych laboratórií EÚ. ŠÚKL v reakcii označil tvrdenia RDIF za zavádzajúce, pretože laboratória EÚ kontrolujú kvalitu vakcín, ktoré boli registrované v európskom bloku, čo Sputnik V nie je. RDIF podľa agentúry Reuters tiež uviedol, že všetky šarže sú rovnaké.

VIDEO Škandál po tlačovke Igora Matoviča k Sputniku V

Expremiér Igor Matovič dohodol napriek odporu časti vládnej koalície nákup dvoch miliónov vakcín Sputnik V a na začiatku marca Slovensko doviezlo prvú zásielku 200-tisíc dávok tejto očkovacej látky. Matovič, ktorý v terajšej vláde zastáva funkciu ministra financií, rokoval vo štvrtok o Sputniku V v Moskve. Neskôr naznačil, že sa mu podarilo dosiahnuť, aby Slovensko o túto vakcínu neprišlo.

RDIF has requested the Slovak government to send the vaccine to the EU certified laboratory for testing (part of the OMCL network) and has sent a letter on April 6, 2021 asking to return the vaccine due to multiple contract violations so that it can be used in other countries.