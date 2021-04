Demonštrácie sa menia na poriadne nepokoje: VIDEO Ľudia útočili na políciu zápalnými fľašami

Spŕška projektilov sa spustila na poriadkovú políciu na republikánskej strane rozdeleného mesta, keď sa snažila zabrániť davu dostať sa k tzv. lojalistom, ktorí podporujú zotrvanie Severného Írska ako súčasti Spojeného kráľovstva. Práve oni stoja za minulotýždňovým vypuknutím protestov, ktoré neskôr prerástli do nepokojov a vyžiadali si desiatky zranených.

#NorthernIreland Riots across Northern Ireland , anger about EU protocol and two tier policing is exploding in Loyalist areas from Belfast to Londonderry pic.twitter.com/RRaEh04JW8

Britský premiér Boris Johnson a jeho írsky náprotivok Micheál Martin prejavy násilia už viackrát odsúdili. Po spoločnom telefonáte obaja lídri zároveň apelovali na upokojenie situácie, k čomu sa vo štvrtok večer pridala aj vláda USA.

Zdroj: SITA/AP Photo/Kirsty Wigglesworth

Násilnosti ešte v stredu odsúdili vedúci predstavitelia najväčších severoírskych politických strán - ľavicovej nacionalistickej strany Sinn Féinn a Demokratickej unionistickej strany (DUP), pričom spomenuli najmä podpálený autobus i útok na fotoreportéra z denníka Belfast Telegraph. Severoírsky parlament (Stormont) zvolal na štvrtok mimoriadne zasadnutie.

WATCH: A line of police officers and several armored vehicles move toward a crowd of protesters in South Belfast. The small protest turned into a riot Friday night, according to the Police Service of Northern Ireland. Fifteen officers were injured and seven people were arrested pic.twitter.com/5HIVyLlLhy