Sopka na ostrove Svätý Vincent sa prebúdza: Ľudí museli evakuovať, hrozba výbuchu je vysoká

Úrady zmenili úroveň varovania na červenú a uviedli, že prvá výletná loď dorazí na ostrov za súmraku, aby evakuovala tých, ktorí žijú v blízkosti sopky La Soufriére. Bezprostredne nebolo známe, koľko ľudí bude evakuovaných, kam ich loď vezme alebo či dočasne zostanú na palube.

Officials on the Caribbean island of St. Vincent say a major eruption is imminent and have ordered mandatory evacuations for those who live near the La Soufrière volcano. https://t.co/jdd4jrGhk9 pic.twitter.com/Q782PThJgA