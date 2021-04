KORONAVÍRUS Vakcína od Moderny poskytuje protilátky aj po šiestich mesiacoch

Ilustračné foto

Zdroj: TASR/AP Photo/Carlos Giusti

NEW YORK - Nový výskum zverejnený v utorok v odbornom časopise The New England Journal of Medicine ukázal, že dvojdávková očkovacia látka proti ochoreniu COVID-19 od spoločnosti Moderna poskytuje protilátky aj šesť mesiacov po podaní. Informáciu priniesla v stredu tlačová agentúra DPA.