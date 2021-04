Veľká nádej v boji s KORONAVÍRUSOM: Firma vyvinula nový liek, je za tým nákaza spred ôsmich rokov!

Spoločnosť Humabs so sídlom v Ticine požiadala koncom marca v USA o núdzové schválenie lieku VIR-7831. Látka je zmesou protilátok, ktorá má zastaviť infekciu Sars-Cov-2, a tým zachrániť životy. Ako uvádza správa NZZ am Sonntag, prostriedok musí byť použitý čo najskôr po infikovaní, aby bol účinný. Mal by tiež pôsobiť proti známym mutáciám vírusu.

Darovanie krvi z roku 2003

Šéf spoločnosti Filippo Riva vyjadril pre noviny presvedčenie, že jeho liek bude čoskoro schválený. Spoločnosť Humabs vo svojom sídle v Ticine zamestnáva okolo 37 ľudí. Spoločnosť patrí od roku 2017 k americkej spoločnosti Vir Biotechnology zo San Francisca.

Za liekom je príbeh z roku 2003. V tom čase bol pacient infikovaný Sars-CoV-1, zástupcom rodiny koronavírusov. Pretože neskôr daroval krv, jeho krvné bunky sa zachránili. V máji 2020 si vedci z Humabsu všimli, že sa dajú účinne použiť proti Sars-Cov-2, a vyvinuli z neho liek VIR-7831. Rozsiahla štúdia ukázala, že jeho použitie môže významne znížiť počet hospitalizácií a úmrtí. Na možných prípravách pracujú aj ďalší výrobcovia.