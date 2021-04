Schyľuje sa k ďalšej eskalácii konfliktu na Ukrajine? Moskva zdvíha varovný prst

Hovorca ukrajinského prezidenta Roman Mašovec predtým podľa médií povedal, že členské štáty aliancie susediace s Ukrajinou by mali zvýšiť bojovú pohotovosť. Narážal tým na správy o pohybe ruských vojsk pozdĺž ukrajinských hraníc. NATO vo štvrtok podľa agentúry Reuters vyjadrilo znepokojenie nad ruskými aktivitami pri hraniciach s Ukrajinou.

Peskov vo štvrtok znepokojenie vyvolané týmito presunmi odmietol. Vyhlásil, že majú za cieľ len zaistiť bezpečnosť Ruska a že "pre nikoho nepredstavujú hrozbu". Podľa niektorých pozorovateľov ale pravdepodobne ide o snahu zastrašiť Kyjev od prípadnej akcie proti donbaským separatistom, ktorí sa toho obávajú.

Pred posilňovaním NATO okolo Ukrajiny dnes Peskov varoval. "Takýto vývoj scenára by jednoznačne viedol k ďalšiemu rastu napätia v blízkosti ruských hraníc. To samozrejme vyžaduje od ruskej strany dodatočné opatrenia na zaistenie jej bezpečnosti," citoval vyjadrenie hovorcu Kremľa TASS.

Joe Biden uistil Volodymyra Zelenského o plnej podpore USA. Zdroj: SITA/AP Photo/Evan Vucci

"Naša rétorika (ohľadom Donbasu) je úplne konštruktívna," povedal tiež Peskov. Situáciu na deliacej línii medzi kyjevskými silami a vzbúrencami označil za desivú, pričom ukrajinské sily obvinil z nie jednotlivých, ale mnohopočetných provokácií.

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v piatok podľa agentúry AP prvýkrát telefonoval so svojím americkým náprotivkom Bidenom, zaoberali sa okrem iného situáciou na východe Ukrajiny. Biden ho podľa vyhlásenia Bieleho domu uistil o "neochvejnej podpore Spojených štátov ohľadom suverenity a územnej celistvosti Ukrajiny napriek pokračujúcej ruskej agresii v Donbase a Kryme". Zelenskyj na twitteri Spojeným štátom za podporu poďakoval.

Glad to talk to @POTUS. 🇺🇦 appreciates 🇺🇸 support on different levels. We stand shoulder to shoulder when it comes to preservation of our democracies. My commitment to transform 🇺🇦, improve transparency & achieve peace is strong. The American partnership is crucial for Ukrainians