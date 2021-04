KORONAVÍRUS Nové usmernenie v USA: Úplne zaočkovaní ľudia môžu znova cestovať

V rámci USA nebudú úplne zaočkovaní ľudia musieť po cestovaní absolvovať karanténu ani test na Covid-19. Pasažieri zo zahraničia smerujúci do Spojených štátov by však mali mať negatívne výsledky testu pred nastúpením do lietadla, podstúpiť niekoľko dní po príchode test a nastúpiť do karantény, ak to budú tamojšie úrady vyžadovať, uviedlo CDC vo vyhlásení. Dodalo, že zaočkovaní cestujúci môžu ísť do zahraničia bez predošlého testu na Covid-19, ak nie je takýto test vyžadovaný v ich cieľovej lokalite. Nezaočkovaní ľudia by sa podľa centra mali naďalej vyhýbať cestovaniu, ktoré nie je nevyhnutné.

V USA dosiaľ podali najmenej jednu dávku vakcíny proti covidu takmer 100 miliónom ľudí, teda asi 30 percentám obyvateľov krajiny. Za "úplne zaočkovaného" je podľa CDC považovaný človek dva týždne po tom, ako dostal poslednú odporúčanú dávku očkovacej látky, čo vo väčšine prípadov znamená druhú dávku.

Ukončené očkovanie má takto viac než pätina dospelých v krajine, povedala novinárom riaditeľka CDC Rochelle Walenská. Podľa dekana Lekárskej fakulty Univerzity v Nebraske Aliho Khana aktualizované usmernenia CDC potvrdzujú, že vakcíny sú bezpečné a účinné, a sú tiež ďalšou motiváciou, aby sa ľudia dali zaočkovať.

CDC dosiaľ uvádzalo, že plne zaočkovaní ľudia sa môžu vzájomne navštevovať vnútri bez nosenia rúšok alebo sociálneho odstupu, pričom zaočkovaní môžu navštevovať nezaočkovaných ľudí z jednej domácnosti za podobných podmienok, pokiaľ je u nezaočkovaných osôb nízke riziko vážneho ochorenia v prípade infekcie.