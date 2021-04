Des na benzínke: VIDEO Ukrajinec (36) hrozil obsluhe znásilnením, na parkovisku sa strhla dráma!

Podľa policajnej hovorkyne Libereckého kraja Ivany Balákovej sa muž potom presunul pred benzínku, kde pri zaparkovanom aute začal bezdôvodne vulguráne útočiť na prekvapeného mladíka a provokatívne na neho kričal, že "blbo čumí".

"Potom do neho strčil a napľul mu do tváre. Tým sa jeho útok však neskončil, ďalej ho slovne urážal a dal mu takzvanú "hlavičku". Mladík ho v sebaobrane zložil na zem, ale akonáhle ho pustil, cudzinec v jeho napádaní pokračoval. Kopal do neho a hádzal po ňom kamene, ktorými ho niekoľkokrát trafil do hlavy. Okrem toho mu hrozil, že ho zabije a vyvraždí mu celú rodinu. Odišiel od neho až vtedy, keď mu mladý muž pohrozil privolaním polície, v kľude ale rozhodne nebol," opísala udalosti policajná hovorkyňa.

Zdroj: Policie ČR

Nakoniec urobila svoje náhoda, že práve v tom čase prišli na benzínku dvaja kriminilisti po službe, ktorí síce o jeho predošlých incidentoch nevedeli, ale už na prvý pohľad im bolo jasné, že Ukrajinec nie je celkom v poriadku. Ako na potvoru si to podráždený násilník namieril rovno k nim a začal na nich vulgárne pokrikovať, pričom v ruke sa mu zablysol nôž. Jeden z mužov zákona vytiahol zbraň a po oznámení, že je policajt ho vyzval, aby si ľahol na zem. Agresor na to nereagoval, preto ho druhý kriminalista spacifikoval a odzbrojil. Vtedy cudzincovi vypadol z oblečenia druhý nôž.

Zdroj: Policie ČR

Zadržaný muž skončil na policajtom oddelení, pričom mu v dychu namerali 2,3 promile alkoholu. Ak bude uznaný vinným zo spáchania prečinov výtržníctva a nebezpečného vyhrážania, môže ho súd poslať na dva roky do väzenia. Keďže sa v Česku zdržiava nelegálne, bude s ním začaté správne konanie o jeho vyhostení, informovala polícia.