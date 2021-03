Trik nevyšiel: Migranti zo Sýrie sa pokúsili utiecť z Grécka v prezlečení za športový tím

Podľa agentúry AFP sa deväť Sýrčanov prezlečených za členov volejbalového tímu s falošnými cestovnými dokladmi pokúsilo v nedeľu večer v Aténach nastúpiť na let do Viedne. Policajti ich však zastavili.

AFP pripomenula, že vlani bolo zatknutých iných 12 Sýrčanov, ktorí sa vydávali za hádzanárov, pričom na kontrolu predložili falošné bulharské pasy. S ich pomocou sa pokúšali nastúpiť do lietadla smerujúceho do Viedne.

