Kto bol Petr Kellner (†56)? FOTO Tajomný miliardár s obrovským majetkom, ktorý sa vyhýbal publicite

"Počas existencie PPF ešte nikdy nebol taký veľký rozdiel medzi svetom, ktorý naša výročná správa popisuje, a svetom, v ktorom sa nachádza. V roku 2019 sa svetu ešte darilo," napísal vlani Kellner, ktorého firma (mal v nej takmer 99-percentný podiel ) v roku 2019 vykázala hospodársky výsledok po zdanení 935 miliónov eur. "Pandémia všetkým bez rozdielu ukázala relativitu vecí, ktoré sme považovali za zásadné a nemenné. Vďaka tomu teraz všetci viac premýšľame o tom, čo je v živote skutočne dôležité," dodal a spomenul rodinu, deti, zdravie a slobodu Kellner, podľa ktorého slov " je každá kríza súčasne príležitosť a že problémy sú na to, aby sme ich riešili a prekonávali".

Kellner bol s náskokom najbohatší Čech, od marca roku 2006 ho časopis Forbes radil do celosvetového rebríčka miliardárov. Kým pred 15 rokmi bol s majetkom odhadovaným cca 3,4 miliardy dolárov na 224. mieste, vlani v apríli už mu americké vydanie magazínu prisúdilo 14,9 miliardy dolárov a 68. miesto. "Neodhadujem. Viem, že je to čítavé, ale nie je to najdôležitejšie," povedal pred rokmi Kellner k podobným rebríčkom v jednom zo vzácnych rozhovorov v MfD. A v inom sa zveril s tým, čo by chcel, aby po ňom zostalo. "Mám to veľmi spojené: Kellner a PPF. Raz by som chcel, aby sa na PPF pozeralo ako na firmu, ktorá to niekam dotiahla," povedal v roku 2007.

Začiatky a prvý úspech v biznise

Do sveta "veľkých peňazí" sa absolvent pražskej Vysokej školy ekonomickej Kellner prebojoval vďaka úspechu štyroch privatizačných fondov spadajúcich pod Správu prvého privatizačného fondu a. s. (Správa PPF). Tú založil spolu s dvoma spoločníkmi. Peniaze na "rozjazd" mu požičal teplický sklársky holding Sklo Union vedený Štefanom Popovičom. Prvý privatizačný fond (PPF) v kupónovej privatizácii získal akcie viac ako dvoch stoviek firiem v hodnote presahujúcej päť miliárd korún. O jeho začiatkoch Popovič po rokoch povedal, že Kellner presne vedel, čo chce, mal v sebe obrovskú charizmu a v tom čase ako jediný vedel, ako má fungovať investičná spoločnosť.

Nadštandardné vzťahy s politikmi?

Podľa niektorých špekulácií tlače však za úspechmi Kellnera, ktorý v začiatkoch kariéry chvíľu pracoval aj ako filmový produkčný na Barrandove, stáli tiež nadštandardné vzťahy s niektorými politikmi. Prvýkrát sa o tom písalo už okolo zrejme najvýznamnejšieho kroku v rozmachu PPF, ktorým bolo ovládnutie Českej poisťovne (prvých 20 percent akcií kúpila skupina v roku 1996), v ktorej orgánoch následne zasadol exminister financií Ivan Kočárník. "Kellner žiadnu moju intervenciu alebo podporu pre získanie majority v Českej poisťovni jednoducho nepotreboval. Všetko nakupoval na voľnom trhu za trhové ceny," povedal pred dvoma rokmi Kočárník Ľudovým novinám.

O Kellnerových vzťahoch s politikmi sa často písalo aj v posledných rokoch, najmä v súvislosti s angažmánom PPF v Číne. Kellner, prípadne jeho najbližší spolupracovníci, opakovane sprevádzali prezidenta Miloša Zemana pri jeho návštevách "ríše stredu", majiteľ skupiny PPF bol napríklad so Zemanom u čínskeho prezidenta Si Ťin-pchinga v roku 2014. Zeman sa potom z Číny vracal lietadlom prenajatým spoločnosťami PPF a J & T namiesto vládnym špeciálom, čo vzbudilo kritiku. Na jar 2019 Kellner osobne rokoval s vtedajším predsedom Senátu Jaroslavom Kuberom, keď sa zmieňoval čínsky vplyv na bezpečnosť telekomunikačných sietí.

Hlavný ťahúň telekomunikácie

Telekomunikácie dnes patria popri finančných službách alebo strojárstve k najviditeľnejším častiam podnikania Kellnerom založenej firmy, v roku 2014 PPF prevzala Telefónicu Czech Republic, ktorú rozdelila na operátora O2 Czech Republic a správcu infraštruktúry CETIN. Vlani sa Petr Kellner po mnohých rokoch vrátil do médií, keď PPF prostredníctvom kúpy spoločnosti Central European Media Enterprises (CME) získala niekoľko východoeurópskych televízií vrátane českej Novy a slovenskej TV Markíza. Novu už skupina v minulosti po sporoch okolo Vladimíra Železného ovládla, v roku 2004 ju ale po zhruba dvoch rokoch predala práve do rúk CME.

Okrem pôsobenia v skupine PPF bol Kellner známy radom ďalších aktivít. S manželkou Renatou v roku 2002 založil Nadáciu Educa (od roku 2009 The Kellner Family Foundation), ktorá podporuje vzdelanosť sociálne znevýhodnených študentov, alebo súkromné ​​gymnázium pre nadané deti v Babiciach pri Prahe. Stálu pozornosť médií priťahoval Kellnerov súkromný majetok. Jeho vila vo Vranom nad Vltavou od známeho architekta Josefa Pleskota z polovice 90. rokov sa dostala do učebníc architektúry. K jeho súkromnému majetku podľa dostupných informácií patrí rezidencia v Podkozí na Berounsku, vila na pražskej Hanspaulke alebo chalupa v Jizerke v Jablonecku.

Rodinný život

Kellner sa narodil 20. mája 1964 v Českej Lípe, mladosť prežil v Liberci. Podľa dostupných informácií bol druhýkrát ženatý a mal štyri deti. Najznámejším z jeho potomkov je Anna Kellnerová, úspešná pretekárka v parkúrovom skákaní. V roku 2018 vzbudila pozornosť kúpa špičkového koňa Catch me if you can, o ktorého stála aj dcéra amerického miliardára Billa Gatesa. Nemecký majiteľ desaťročnej kobyly Paul Schockemöhle ju vtedy podľa denníka Bild odmietol za osem miliónov eur predať. Uspel až Kellner, ktorý za kobylu zaplatil 9,5 milióna. Partnerom Anny Kellnerovej je podľa médií ďalší český miliardár Daniel Křetínský, ktorého Forbes radí na tretie miesto rebríčka.