Taliansky prokurátor žiada proces so Salvinim: Dôvodom je blokovanie lode s migrantmi

Je to druhý takýto prípad týkajúci sa Salviniho pôsobenia na poste ministra vnútra, počas ktorého zakázal všetkým záchranným lodiam mimovládnych organizácií vstup do talianskych prístavov. Za zmienené obvinenia by mu hrozil trest do výšky 15 rokov väzenia, informovala agentúra AFP. Líder krajne pravicovej strany Liga Severu, ktorý bol prítomný na súdnom pojednávaní v sicílskom Palerme, však vyhlásil, že "nemá vôbec obavy". "Som hrdý na to, že som pracoval pre ochranu svojej krajiny, dodržiaval zákon a zobudil Európu," napísal v tvíte.

Predmetná loď španielskej mimovládnej organizácie NGO Open Arms strávila celé dni pri ostrove Lampedusa a čakala na povolenie vstúpiť do prístavu, kým sa situácia na palube zhoršovala, píše AFP. Pôvodne viezla 147 prevažne afrických migrantov, neplnoletým osobám a ľuďom so zdravotnými problémami však umožnili vylodiť sa skôr. Ďalšie pojednávanie súd stanovil na 17. apríla. Salvini čelí ďalšiemu podobnému obvineniu v prípade svojho rozhodnutia neumožniť vylodenie približne 100 migrantov z plavidla talianskej pobrežnej stráže v júli 2019.

Jeho strana zastáva tvrdý postoj proti vstupu migrantov do Talianska s argumentom, že krajina je vystavená nespravodlivému bremenu ako prvé miesto vstupu ľudí vydávajúcich sa na cestu cez Stredozemné more z Afriky do Európy. V čase blokovania lodí s migrantmi bol Salvini členom koaličnej vlády premiéra Giuseppeho Conteho, v ktorej zastával posty ministra vnútra a vicepremiéra. Sám tvrdil, že toto rozhodnutie nebolo len jeho, pretože sa na ňom dohodla celá vláda. V auguste 2019, keď mala Liga Severu priaznivé preferencie, vyvolal Salvini politickú krízu v snahe vynútiť si voľby. Napokon však jeho koaliční spojenci vytvorili novú vládu bez neho, dodáva AFP.