VIDEO Odhalili, prečo loď uviazla v Suezskom prieplave: Silný vietor nebol hlavný dôvod!

SUEZ - Šéf egyptského úradu spravujúceho Suezský prieplav admirál Usáma Rabíja v sobotu oznámil, že silný vietor nebol hlavnou príčinou narazenia obrovskej kontajnerovej lode Ever Given na plytčinu. Informovala o tom tlačová agentúra AFP. Nákladná loď v utorok 23. marca priečne zatarasila umelo vytvorený Suezský prieplav a zastavila lodnú dopravu na trase, ktorá patrí k najrušnejším na svete.

"Silný vietor a počasie neboli hlavnou príčinou, prečo loď narazila na plytčinu. Na vine je zrejme technická porucha alebo ľudské zlyhanie," povedal Rabíja na tlačovej konferencii v prístavnom meste Suez. "Všetky tieto faktory vyjasní vyšetrovanie," dodal. Na otázku, kedy uviaznutú loď uvoľnia a bude sa znova plaviť, Rabíja naznačil, že možno "dnes alebo zajtra, závisí to od reakcie lode na prílivy". Nákladná loď Ever Given, dlhšia než štyri futbalové ihriská, je zaseknutá v Suezskom prieplave priečne a blokuje jednu z najdôležitejších vodných ciest na svete v oboch smeroch.

Šéf úradu spravujúceho prieplav (SCA) tiež povedal, že na oboch koncoch prieplavu, ktorý spája Stredozemné a Červené more, teraz vyčkáva na vstup vyše 300 plavidiel. Rabíja novinárom načrtol, ako sa Egypt snaží pomocou vlečných člnov a rýpadiel vyslobodiť predok gigantickej lode a jej vrtule, aby sa prieplav odblokoval.

Zdroj: TASR/Planet Labs Inc. via AP

Admirál poznamenal, že v piatok o 22.30 sa vrtule už točili, ale nie plnou rýchlosťou. Znova sa však zasekli a dôvodom bol meniaci sa príliv. Záchranári sa museli počas noci znovu uchýliť k použitiu rýpadiel a odhrabávať pôdu z brehu prieplavu, v ktorom je kontajnerová loď zaseknutá. "S týmto druhom pôdy je veľmi ťažké si poradiť, tak ako s prílivmi, ktoré ovplyvňujú plavidlo podľa jeho rozmerov a veľkosti nákladu," vysvetlil admirál.

Žiadne obete

Dodal, že blokáda si nevyžiadala "žiadne obete ani nespôsobila znečistenie životného prostredia". Uviaznutá loď zapríčiňuje, že každý deň sa takto zdrží náklad medzi Áziou a Európou v hodnote približne 9,6 miliardy dolárov, vyplýva z údajov magazínu Lloyd's List. USA oznámili, že sú pripravené poslať pomoc, vrátane tímu expertov z amerických námorných síl. Rabíja sa Američanom poďakoval za pomoc, rovnako ako Číne a Spojeným arabským emirátom (SAE).

Suezský prieplav je neobyčajne významný pre námornú dopravu, pretože umožňuje lodiam preplávať zo Stredozemného do Červeného mora, a naopak, bez oboplávania Afriky. To výrazne skracuje plavbu a prepravu tovaru medzi Áziou a Európou.