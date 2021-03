KORONAVÍRUS Kurz ocenil, že Nemecko chce čo najskôr zrušiť hraničné kontroly s Tirolskom

VIEDEŇ - Nemecko chce čo najskôr ako to bude možné zrušiť stacionárne kontroly na hraniciach s rakúskou spolkovou krajinou Tirolsko zavedené z dôvodu pandémie nového koronavírusu. Rakúsky kancelár Sebastian Kurz to uviedol po štvrtkovom stretnutí s nemeckým ministrom vnútra Horstom Seehoferom v Berlíne, informovala agentúra APA.

Kurz plány Nemecka na skoré zrušenie kontrol označil za "veľmi pozitívnu perspektívu". Seehofer v stredu oznámil, že kontroly na hraniciach s Českom a Tirolskom sa predĺžia o dva týždne. Pôvodne mali platiť do stredajšej polnoci. Seehofer ešte v stredu pre APA vyjadril presvedčenie, že kontroly na hraniach s Rakúskom bude možné ukončiť ešte v priebehu marca. Kurz konštatoval, že boj proti juhoafrickému variantu koronavírusu v Tirolsku je veľmi úspešný. Spresnil, že počet aktívnych prípadov nákazy týmto variantom sa znížil z 200 na 60. Fakty hovoria v prospech Tirolska, čo podľa Kurza uznal i Seehofer. Predĺženie kontrol na hraniciach s Nemeckom vyvolalo veľkú nespokojnosť tirolských politikov, pripomína APA. Viedeň i Innsbruck kritizovali, že kontroly sa nezaviedli napríklad na hraniciach nemeckej spolkovej krajiny Sársko s francúzskym departementom Moselle, kde je počet infikovaných juhoafrickým variantom štvornásobne vyšší ako v Tirolsku.

Otvorenie hraníc Nemecka s Tirolskom s určitosťou nastane oveľa skôr, než sa v EÚ zavedie tzv. zelený pas, dodal Kurz. Návrh na zavedenie tohto digitálneho preukazu, ktorý bude poskytovať informácie o očkovaní a testovaní, ako aj o tom, či daná osoba prekonala ochorenie COVID-19, predstavila Európska komisia v stredu. Kurz poznamenal, že momentálne je situácia v Európe vďaka nejednotným pravidlám cestovania veľmi neprehľadná. "Zelený pas je šancou pre väčšiu slobodu v Rakúsku, ale aj čo sa týka slobody cestovania v rámci Európy, a to už počas leta," povedal. Dodal, že následne už kontroly na hraniciach nebudú potrebné.

Prerozdeľovanie vakcín proti koronavírusu témou rozhovorov Kurza a Seehofera nebolo. Kurz to vysvetlil tým, že ide o "európsku a nie bilaterálnu tému", ktorá však bude predmetom jeho ďalších rokovaní v nemeckej metropole. Kurz sa v Berlíne vo štvrtok popoludní stretne s nemeckým prezidentom Frankom-Walterom Steinmeierom a ministrom zdravotníctva Jensom Spahnom. Stretnutie s kancelárkou Angelou Merkelovou sa z termínových dôvodov neuskutoční. Kurz však zdôraznil, že s Merkelovou je v pravidelnom kontakte. Vo štvrtok večer vystúpi Kurz s prejavom na slávnostnom odovzdávaní cien vydavateľstva Axel Springer zakladateľom firmy BioNTech, ktorá spoločne s americkou firmou Pfizer vyvinula vakcínu proti koronavírusu. V piatok ráno pred odletom do Viedne sa Kurz stretne so šéfom Kresťanskodemokratickej únie (CDU) Arminom Laschetom.