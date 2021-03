KORONAVÍRUS Exponenciálny rast infikovaných v Nemecku: Hrozí ďalšie sprísnenie opatrení

"Je veľmi pravdepodobné, že cez Veľkú noc nastane podobná situácia, akú sme mali pred Vianocami, čiže veľmi vysoký počet infikovaných, veľa prípadov závažného priebehu ochorenia (COVID-19) a úmrtí a preťažené nemocnice," povedal na tlačovej konferencii zástupca riaditeľa RKI Lars Schaade. Expert RKI občanov vyzval, aby veľkonočné sviatky strávili v čo najužšom kruhu a necestovali do zahraničia a ani v rámci Nemecka. "Mobilita a kontakty sú motorom pandémie," upozornil Schaade. "Sme v tretej vlne pandémie, čísla stúpajú, podiel mutácií je vysoký," povedal Spahn. Z tohto dôvodu nebude možné v nasledujúcich týždňoch uvoľňovať protipandemické opatrenia. Spahn nevylúčil, že Nemecko sa bude musieť dokonca vrátiť k tvrdému lockdownu. Podľa neho v Európe ešte stále nie je dostatok vakcín na to, aby sa tretia vlna dala zastaviť iba očkovaním.

Aj keby dodávky do EÚ prichádzali v dohodnutých množstvách, bude podľa neho trvať ešte niekoľko týždňov, kým budú rizikové skupiny úplne zaočkované. Spahn tiež nevylúčil možnosť, že by Nemecko uzatvorilo dohodu o dodávkach ruskej vakcíny Sputnik V. Potvrdil, že boli nadviazané úzke kontakty s ruskou stranou na rôznych úrovniach, Berlín však chce mať jasno v otázke dostupného množstva. Predpokladom je aj to, aby bola vakcína schválená na použitie v EÚ. Za nevyhnutný považuje "krátky, tvrdý" lockdown i odborník na oblasť zdravotníctva zo Sociálnodemokratickej strany Nemecka (SPD) Karl Lauterbach. Inak podľa neho Nemecko v najbližších dňoch dosiahne sedemdňovú incidenciu na úrovni 200 prípadov na 100.000 obyvateľov. V Nemecku pribudlo za 24 hodín 17.482 nakazených a 226 úmrtí, uviedol v piatok RKI. Počet nových prípadov nákazy sa v porovnaní s rovnakým obdobím minulého týždňa zvýšil o približne 5000.

Sedemdňová incidencia sa zo štvrtkovej hodnoty 90 zvýšila na 95,6. Hodnota vyššia ako 95 bola v Nemecku naposledy zaznamenaná koncom januára. Následne nejaký čas klesala a najnižšiu úroveň (56,8) dosiahla 19. februára. Odvtedy sa neustále zvyšuje. V rámci Nemecka presiahlo už hranicu 50 nakazených na 100.000 obyvateľov za sedem dní 357 zo 412 regiónov, uvádza portál n-tv.de. Sedemdňovú incidenciu na úrovni 100 prekonalo 150 okresov, vyplýva z údajov RKI. Nemecko v piatok znova spustilo očkovanie vakcínou od firmy AstraZeneca, ktoré bolo prerušené od pondelka pre podozrenia, že táto očkovacia látka mohla spôsobiť krvné zrazeniny u ľudí, ktorým bola podaná. Stalo sa tak niekoľko hodín po tom, čo Európska agentúra pre lieky (EMA) vo štvrtok označila túto vakcínu za "bezpečnú a účinnú". Spahn v tejto súvislosti navrhol, aby sa očkovanie v ambulanciách praktických lekárov začalo skôr než bolo pôvodne plánované - najneskôr 19. apríla.

Spoluzakladateľka BioNTech-u vyzvala na boj proti 3. vlne pandémie

Na spoločný boj proti tretej vlne koronavírusu vyzvala obyvateľov Nemecka v piatok spoluzakladateľka farmaceutickej spoločnosti BioNTech Özlem Türeciová. Vyjadrila sa tak na slávnostnom odovzdávaní Radu za zásluhy Spolkovej republiky Nemecko, ktorý jej a jej manželovi Ugurovi Sahinovi odovzdal nemecký prezident Frank-Walter Steinmeier za vyvinutie účinnej vakcíny proti COVID-19. Informovala o tom agentúra DPA. Manželia dostali vyznamenanie za výnimočný prínos pri vývoji prvej očkovacej látky proti koronavírusu, ktorú schválila EÚ. Spoločnosť BioNTech ju vyvinula spolu s americkou firmou Pfizer.

"Váš prelomový objav zachraňuje ľudské životy, existencie a zaisťuje naše sociálne, ekonomické a kultúrne prežitie," povedal Steinmeier na ceremónii na zámku Bellevue v Berlíne. Türeciová poznamenala, že v boji s pandémiou "sme prešli už dve tretiny cesty". Tá posledná - nasledujúcich šesť mesiacov - bude podľa nej náročná, pretože je ťažké kontrolovať šírenie britského variantu koronavírusu, ktorý ju spôsobuje. "Každý jednotlivec môže prispieť svojím dielom k tomu, aby sme čo najefektívnejšie a čo možno najdlhšiu dobu zastavili tretiu vlnu (pandémie)," vyhlásila Türeciová. "Každý dokáže chrániť samého seba a tým chráni i iných," dodala.

Nemecký prezident v súvislosti s aktuálnou pandemickou situáciou apeloval na ľudí, aby nerezignovali a nepodliehali sebaľútosti. Priznal, že v zvládaní pandémie nastali síce chyby, no ľudia by mali namiesto hľadania vinníka túto energiu využiť inak. Teraz podľa neho pomôže jediné - "viac a rýchlejšie očkovať, a to všetkými prostriedkami, ktoré máme k dispozícii". Steinmeier v tejto súvislosti apeloval na odvahu, múdrosť a pragmatizmus. "Každá zaočkovaná osoba znamená malý krok späť ku každodennému životu, ku životu, ktorý nám chýba, a k ľuďom, ktorých máme radi," dodal. Na ceremónii v nemeckej metropole bola prítomná aj nemecká kancelárka Angela Merkelová.