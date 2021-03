KORONAVÍRUS Filipíny schválili očkovanie ruskou vakcínou Sputnik V

Počas pandémie koronavírusu SARS-CoV-2 bolo na Filipínach evidovaných 640.900 nakazených a 12.800 úmrtí súvisiacich s infekciou. Vakcínu Sputnik V vyvinul Gamalejov vedecko-výskumný inštitút epidemiológie a mikrobiológie v Moskve. Stala sa prvou registrovanou vakcínou proti koronavírusu na svete. Podľa vedeckého časopisu The Lancet je jej účinnosť 91,6 percenta. V skupine dobrovoľníkov starších ako 65 rokov bola jej účinnosť 91,8 percenta. V súčasnosti je používanie prípravku Sputnik V schválené v asi 50 krajinách sveta.

Tlačové agentúry začiatkom tohto týždňa informovali, že RFPI dosiahol aj dohody o začatí výroby Sputnika V so spoločnosťami z Talianska, Španielska, Francúzska a Nemecka. Podľa jeho výkonného riaditeľa Kirilla Dmitrijeva to umožní spustenie dodávok Sputnika V na jednotný európsky trh po získaní súhlasu Európskej agentúry pre lieky (EMA), s ktorou teraz výrobca ruskej vakcíny aktívne spolupracuje v rámci procesu postupného preskúmavania (rolling review). RFPI a jeho partneri budú tiež pripravení začať s dodávkami vakcíny aj do krajín EÚ, ktoré Sputnik V zaregistrujú nezávisle.

Agentúra Reuters v správe z pondelka pripomenula, že ruskú vakcínu už kúpili Maďarsko a Slovensko, Česko o ňu má záujem a nemenovaný predstaviteľ EÚ uviedol, že Taliansko uvažuje o výrobe tejto vakcíny v prevádzke ReiThera neďaleko Ríma. EÚ podpísala dohody so šiestimi západnými výrobcami vakcín a začala rokovania s dvoma ďalšími. EMA zatiaľ schválila štyri vakcíny, ale výrobné problémy i preverovanie bezpečnosti vakcíny spoločnosti AstraZeneca spomalili očkovaciu kampaň v EÚ.