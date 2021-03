Vedci varujú: Hneď po očkovaní proti koronavírusu radšej neberte tabletky proti bolesti

VANCOUVER - Vedľajšie účinky očkovania vakcínou Covid 19 sú zvyčajne neškodné, ale môžu byť aj nepríjemné. Napriek tomu by ste sa kvôli tomu nemali príliš skoro uchýliť k liekom na tlmenie bolesti a proti horúčke.

Dobrá správa ako prvá: Len veľmi málo ľudí, ktorí boli očkovaní, má po vpichu proti koronavírusu Sars-CoV-2 závažné vedľajšie účinky. Spravidla necítia vôbec nič alebo dočasne trpia nepríjemnými, ale neškodnými vedľajšími účinkami, ako sú únava, horúčka, zimnica, bolesti hlavy a bolesti tela. Na druhej strane, rovnako ako pri iných očkovaniach, ktoré môžu vyvolať podobné príznaky, sa odporúčajú antipyretické lieky proti bolesti. Nemecký inštitút Roberta Kocha napríklad vo svojej informáčnom letáku výslovne uvádza paracetamol.

Je však lepšie sa k takýmto prípravám uchýliť príliš skoro. To teraz odporúčajú vedci z University of British Columbia v Kanade v preprintovej štúdii (zatiaľ ešte neprešla štandardným kontrolným procesom).

Zdroj: SITA/AP Photo/Jean-Francois Badias

Znížená účinnosť

Ako píše tím okolo farmakológa Mahyara Etminana v práci, ktorá zatiaľ nebola odborne preskúmaná, lieky proti bolesti a lieky proti horúčke, ktoré sa užívajú profylakticky a príliš rýchlo po očkovaní, by mohli zhoršiť účinnosť očkovania proti vírusu Covid-19.

Autori odkazujú na štúdiu publikovanú v roku 2009 v časopise The Lancet. Podľa toho pri očkovaní detí súčasný príjem paracetamolu na prevenciu nežiaducich účinkov významne znížil tvorbu protilátok v porovnaní s kontrolnou skupinou. Opatrnosť podľa vedcov odporúčali aj americké zdravotnícke úrady CDC a Svetová zdravotnícka organizácia (WHO): Obe inštitúcie odporúčali neužívať antipyretické lieky pred očkovaním alebo bezprostredne po ňom. V ďalších dňoch po očkovaní už však nehovorí nič proti ich užívaniu. Podľa štúdie z roku 2014 už podávanie paracetamolu nemá vplyv na imunitnú reakciu už po šiestich hodinách.

Nie všetko je jasné

Otázka, či horúčka a lieky proti bolesti dokážu potlačiť odpoveď na očkovanie, sa týka mnohých očkovaní, nielen vakcín proti Covidu-19, citoval Aerzteblatt.de. Thomas Herdegen z Ústavu experimentálnej a klinickej farmakológie na univerzite v Kieli: "Vieme, že prípravky ako paracetamol, ibuprofén, naproxén, diklofenak a ďalšie účinne oslabujú sprievodné reakcie proti chrípke ako vedľajšie účinky očkovania."

Nie je však jasné, „či a do akej miery takéto zníženie klinicky relevantným spôsobom oslabuje imunitnú odpoveď.“ Riaditeľ ústavu predpokladá, že „minimálne u pacientov so zníženou imunitnou odpoveďou alebo imunizáciou“ sa dá takáto odpoveď očakávať.

Zdroj: NIAID-RML

Následná neistota

Poznanie presných účinkov tabletiek proti bolesti a liekov proti bolesti na účinnosť vakcín, a to najmä tých, ktoré sú proti Covid-19, je dôležité z pohľadu kanadských vedcov aj tých z Herdegenu - nielen pre postihnutých ľudí, ako píše napríklad Pharmazeutische Zeitung: „Neprijateľné použitie týchto liekov môže mať významné dôsledky na verejné zdravie.“

Napríklad je možné si predstaviť, že „odporúčanie proti použitiu antipyretického lieku by mohlo mať za následok, že ľudia, ktorí budú očkovaní, odmietnú druhú dávku.“ Vakcíny od spoločností Pfizer / Biontech, Moderna a AstraZeneca poskytujú vysokú úroveň ochrany po prvej dávke, ale je to tiež menej, ako by sa dalo dosiahnuť pri druhej dávke.