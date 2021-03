Tvrdý odkaz prezidenta USA: Biden nazval Putina vrahom, Moskva razantne zareagovala!

Biden pripustil, že je Putin vrahom.

Zdroj: TASR/ AP

WASHINGTON/MOSKVA - Rusko si v stredu povolalo svojho veľvyslanca vo Washingtone Anatolija Antonova do Moskvy na konzultácie ohľadom bilaterálnych vzťahov so Spojenými štátmi. Podľa agentúry TASS to oznámila hovorkyňa ministerstva zahraničia Marija Zacharovová.