Rusko kritizovalo USA za odmietnutie Putinovej ponuky na rozhovor s Bidenom

Cieľom videohovoru mala byť podľa agentúry AP snaha o zmiernenie napätia, ktoré vyvolal medzi oboma lídrami výrok, v ktorom Biden pripustil, že Putina možno považovať za "zabijaka". "Bola premrhaná ďalšia príležitosť na nájdenie cesty z mŕtveho bodu v rusko-amerických vzťahoch," uviedol ruský rezort diplomacie s tým, že "zodpovedné sú za to výlučne Spojené štáty".

Biden v rozhovore pre televíziu ABC odvysielanom v stredu na otázku moderátora, či Biden považuje Putina, ktorý je obviňovaný z tvrdých zákrokov voči svojim oponentom, za "zabijaka", odpovedal "áno". V rozhovore tiež pohrozil Putinovi, že ponesie následky za údajné zasahovanie do amerických prezidentských volieb, ktoré sa konali vlani v novembri. Tieto Bidenove slová okamžite vyvolali búrlivú reakciu Ruska, ktoré v stredu, po Bidenovom rozhovore pre ABC, povolalo svojho veľvyslanca v USA do Moskvy na "naliehavé konzultácie o budúcnosti vzťahov medzi Spojenými štátmi a Ruskom".

Putin v reakcii na Bidenove výroky zo stredy vo štvrtok uviedol: "Čo sa týka vyjadrení môjho amerického kolegu. Čo by som mu tak odpovedal? Povedal by som mu: Buďte zdravý... Želám mu zdravie!" vyhlásil Putin, pričom poznamenal, že to hovorí "bez irónie, bez vtipov". Ruský prezident následne ponúkol Bidenovi vzájomný rozhovor pod podmienkou, že sa uskutoční online v priamom prenose. Mala to byť podľa Putina "otvorená priama diskusia", ktorá bude "zaujímavá" pre ľudí v Rusku a v USA. Biden podľa agentúry AP v piatok na otázku novinárov, či Putinovu ponuku na telefonát prijme, odpovedal: "Som si istý, že sa niekedy porozprávame".

Vzťahy Ruska so Západom, ktoré od roku 2014 po ruskej anexii Krymu klesli na najnižšiu úroveň od konca studenej vojny, sa dostali pod nový tlak kvôli hackerským útokom a pokusom Moskvy zasahovať do prezidentských volieb v USA i odsúdeniu kremeľského kritika a opozičného politika Alexeja Navaľného. Západ žiada jeho prepustenie na slobodu, čo však Rusko odmieta s tým, že podobné výzvy sú neprijateľným zásahom do jeho vnútorných záležitostí.