Ďalší prezident adresoval Putinovi tvrdé slová: VIDEO Áno, je to zabijak! Ruský režim sa chveje

VILNIUS - Litovský prezident Gitanas Nauséda v pondelok podobne ako nedávno jeho americký náprotivok Joe Biden pripustil, že by mohol označiť ruského prezidenta Vladimíra Putina za "zabijaka". Rusko podľa litovskej hlavy štátu zjavne nerešpektuje územnú celistvosť susedných štátov, ako je napríklad Ukrajina.

"Bohužiaľ áno," odpovedal Nauséda na otázku pobaltskej tlačovej agentúry BNS (Baltic News Service), či by rovnako ako Biden mohol nazvať Putina "zabijakom". Napísal server litovskej verejnoprávnej rozhlasovej a televíznej stanice LRT.

"Vidím mnoho známok očividnej ľahostajnosti voči hodnotám civilizovaného sveta, ignorovanie práva národov na sebaurčenie, nerešpektovanie územnej celistvosti susedov, ktoré v poslednej dobe Kremeľ predvádza celkom demonštratívne," uviedol Nauséda.

Zdroj: SITA/Alexei Druzhinin, Sputnik, Kremlin Pool Photo via AP

Na domácej scéne sa podľa neho ruský režim "chveje" pred "rastúcou opozíciou" a opozičných predákov ako je Alexej Navaľnyj prenasleduje "najbrutálnejším spôsobom". Litva podľa Nausédu nebude ľahostajne sedieť v "zadnej lavici" a hovoriť o väčšom zapojení, čo sa týka vzťahov s Ruskom, zatiaľ čo vo svojom "susedstve" vidí hrubé porušovanie ľudských práv.

Joe Biden rozčeril politickú hladinu ako prvý

Šéf Bieleho domu 17. marca v rozhovore pre televíziu ABC News okrem iného povedal, že ruský prezident zaplatí za snahu zasiahnuť do minuloročných prezidentských volieb v Spojených štátoch, ktorú Moskve pripisujú americké tajné služby. Pri rokovaní so zahraničnými lídrami je podľa neho najdôležitejšie poznať ich. "Takže poznáte Vladimira Putina. Myslíte si, že je to zabijak?" spýtal sa ho následne moderátor. "Hmm, myslím," odpovedal Biden.

Zdroj: SITA/AP Photo/Patrick Semansky

Rad ruských politikov reagoval na Bidenove slová s rozhorčením a Moskva vzápätí povolala svojho veľvyslanca vo Washingtone do Moskvy na konzultácie ohľadom bilaterálnych vzťahov so Spojenými štátmi. Na výroky litovského prezidenta Moskva zatiaľ nereagovala.