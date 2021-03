Riaditeľovi školy spadol do latríny mobil: Nechutné, čo urobil potom žiakovi (11)

JOHANNESBURG - Pretože jeho mobilný telefón mu spadol do jamy plnej výkalov, hlavný riaditeľ v Južnej Afrike spustil lanom jedenásťročného študenta dole šachtou v nádeji, že dieťa nájde jeho mobilný telefón. V súčasnosti prebiehajú disciplinárne konania proti učiteľovi.

Riaditeľ juhoafrickej školy nechal 11-ročného chlapca hľadať jeho mobilný telefón vo výkaloch latríny a v dôsledku toho bol obvinený zo zneužívania detí. Súd v stredu prepustil muža na kauciu v provincii Východné Kapsko. Bol suspendovaný z funkcie a momentálne prebiehajú disciplinárne konania.

Zdroj: SITA/ AP

Riaditeľ omylom odhodil svoj mobilný telefón do latríny v Luthuthu. Podľa obžaloby dal študentovi 50 randov (2,85 eura) a spustil ho na lane do drenážnej jamy, kde hľadal mobilný telefón s rukami vo výkaloch.

Riaditeľ sľúbil 11-ročnému chlapcovi 200 randov, ak nájde mobilný telefón, ale chlapec bol neúspešný a nechal sa znovu celý špinavý vytiahnuť von. Spolužiaci si z neho potom robili také zlomyselné žarty, že podľa jeho rodiny sa chlapec už neodvážil naďalej chodiť do školy. Jeho stará mama povedala, že je rada, že prípad konečne vyšetrujú.

Príbeh sa zameriava na často zlú hygienu v juhoafrických školách. Najmenej dvaja študenti spadli do školských latrín a utopili sa v nich, naposledy v roku 2018. Prezident Cyril Ramaphosa následne prisľúbil, že všetky školy v krajine by mali do dvoch rokov dostať adekvátne toalety. Podľa oficiálnych informácií ale musia deti vo viac ako 3 800 školách dodnes používať na latríny.