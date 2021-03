Šokujúce VIDEO: Lietadlo sa zrútilo priamo na idúce auto, o život prišli traja ľudia

PEMBROKE PINES - Traja ľudia zahynuli v americkom Pembroke Pines, keď sa zrútilo malé lietadlo a narazilo do osobného auta. Medzi obeťami je aj dieťa, ktoré sedelo v aute.

Smrteľná nehoda v Miami! V pondelok v plnej rýchlosti narazilo do auta lietadlo. Chlapec, ktorý sedel v aute, neprežil.

Nehoda sa stala v meste Pembroke Pines neďaleko letiska North Perry. Video ukazuje SUV idúce po ulici v obytnej štvrti a náhle do neho vrazilo malé lietadlo. Lietadlo potom narazilo do plotu letiska a explodovalo. Časť ulice sa ocitla v plameňoch.

Jedna obyvateľka pre CBS News povedala: „Znelo to ako výbuch bomby, obrovský hluk a všetko horelo.“ Stále je v šoku. „Chodím sem so svojimi deťmi každý deň, mohlo nás to všetkých zasiahnuť.“

Tri úmrtia

Na palube stroja sedeli dvaja ľudia. Zahynuli na mieste nehody. V aute sedela žena a chlapec. Podarilo sa ich vyslobodiť a potom ich previezli do nemocnice. Dieťa napokon svojim zraneniam podľahlo. Predpokladá sa, že príčinou havárie bola porucha motora.