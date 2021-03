Mrazivé svedectvá z prvej línie: VIDEO Sanitárka neudržala slzy, covidoví pacienti čelia ťažkým psychickým stavom

„Prakticky som len obyčajný policajt, ktorý je v súčasnej dobre zaradený v tíme krízovej intervencie a v tomto čase pôsobím v Karlovarskej krajskej nemocnici ako krízový intervent pre lekársky personál, zdravotníkov a pre pacientov, ktorí sú hospitalizovaní,“ povedal na úvod Tomáš Eisenkolb.

VIDEO Krízový intervent pôsobiaci v nemocnici opísal utrpenie pacientov i zdravotníkov

Podľa jeho slov nebol personál zvyknutý na časté umieranie pacientov. Pandémia nového koronavírusu to však zmenila. „Oni s tým nikdy nepracovali, s tým faktom umierania. Neboli na to zvyknutí. Najčastejšia otázka, ktorú si kladú zdravotníci, je tá, či pre pacientov spravili to, čo mohli, či nemohli urobiť niečo viac,“ povedal Eisenkolb.

Pacienti sú častokrát svedkami umierania

Ako ďalej uviedol, covidoví pacienti netrpia len fyzicky, ale i psychicky. „Ten pacient by už chcel byť zdravý, ale ten vývoj sa nelepší, naopak sa napríklad zhoršuje, a to ľudia prepadajú do ťažkých psychických stavov, keď si prestavovali, že budú v poriadku, ale oni nie sú. Vedľa toho máte ďalšieho pacienta, a ten napríklad umiera. A on tam vidí tú mieru toho stresu, bojí sa smrti,“ podotkol intervent s tým, že tieto stavy môžu viesť aj k posttraumatickej stresovej poruche.

Pokiaľ ide o zdravotníkov, Eisenkolb skonštatoval, že okrem psychickej záťaže čelia aj tej emočnej. „Oni robia prvé posledné pre tých pacientov a predsa len sa nájde určitá časť spoločnosti, ktorá to bagatelizuje, ktorá sa snaží dehonestovať akúkoľvek zdravotnícku prácu,“ povedal intervent.

VIDE Srdcervúca spoveď sanitárky pľúcneho oddelenia

Sanitárka tamojšieho pľúcneho oddelenia Václava Rendlová má na starosť hygienu pacientov, ich kŕmenie či prebaľovanie, tiež obsluhu kyslíka. „V dnešnej dobe prehrávame dosť. Je to veľmi súcitné,“ povedala s plačom. „To nie je len obyčajná chripôčka. Ja si myslím, že to niektorí ľudia dosť podceňujú. Hovorím, je to naozaj veľmi zákerné ochorenie a nákazlivé,“ doplnila.

Podľa Rendlovej by v boji s covidom-19 pomohlo, ak ľudia brali ohľad na druhých. „Nemyslím tým len zdravotníkov, policajtov, hasičov, ktorí to vidia na vlastné oči. Myslím si, že ľudia by sa mali spamätať a pozerať na tých ostatných, ktorí by to, nedajbože, chytili a tie nemocnice už skutočne praskajú vo švíkoch,“ uviedla sanitárka.