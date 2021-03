KORONAVÍRUS Obavy v Maďarsku: Hromadia sa správy, že lekári seniorom vnucujú čínsku vakcínu

Po dlhej dobe zmätkov a ignorovaných listov a zmeškaných hovorov podarilo sa Gáborovi dohodnúť schôdzku pre svoje očkovanie proti koronavírusu, píše nemecká stránka ntv.de. Už mesiace neopúšťal svoj dom v Budapešti.

Keď ho jeho syn zavčasu ráno vzal k rodinnému lekárovi, bola to takmer veľká udalosť. K lekárovi išiel s nádejou, že sa opäť bude môcť stretnúť so susedmi a znova objať vnúčatá. V ordinácii mu jeho lekár oznamuje: „Môžeme vám ponúknuť vakcínu Sinopharm.“ Gabor uvažoval o odmietnutí. Príbuzní ho varovali, že účinnosť čínskej vakcíny je kontroverzná a nebola testovaná na ľuďoch starších ako 60 rokov. Gabor má viac ako 90 rokov.

Ale potom, hovorí starý muž, sa mu jeho lekár vyhrážal: „Ak odmietnete toto očkovanie, zaznamená sa to do vašej zdravotnej dokumentácie.“ Ak by sa neskôr nakazil koronavírusom, už ho nebude liečiť. Ďalšiu očkovaciu ponuku v dohľadnej dobe pravdepodobne nedostane, ak vôbec. Nie je jasné, či lekár plní len oficiálne príkazy. Na sociálnych sieťach sa však podobné správy hromadia, najmä neistota z neskoršej ponuky očkovania pravdepodobne vedie niektorých k tomu, že sa nechajú čínskou vakcínou zaočkovať.

Premiér Viktor Orbán sa sám nechal zaočkovať čínskou vakcínou. Zdroj: TASR/ AP

Jedna vec je jasná: Maďarsko sa v stredu stalo prvou krajinou EÚ, ktorá vo veľkom začala očkovať čínskym prípravkom BBIBP-CorV. Pravicová národná vláda predsedu vlády Viktora Orbána z Fideszu objednala u Sinopharmu jednorazovo päť miliónov dávok s dvoma očkovaniami, ktoré by stačili na zhruba štvrtinu z desiatich miliónov obyvateľov Maďarska. Prvá dodávka 550-tisíc ampuliek už dorazila, zvyšok má podľa vlády nasledovať v ďalších dvoch várkach „v priebehu najbližších mesiacov“.

Oficiálne náklady na čínsku vakcínu sú viac ako 10-tisíc forintov za dávku, okolo 28 eur, čo je takmer dvojnásobok ceny vakcíny Biontech dohodnutej EÚ. Niektoré správy tvrdia, že by to mohlo byť ešte podstatne viac.