KORONAVÍRUS Johnson predstavil plán postupného uvoľňovania opatrení do konca júna

Boris Johnson

Zdroj: TASR/AP, SITA/AP

LONDÝN - Britský premiér Boris Johnson v pondelok predstavil štvorfázový plán postupného uvoľňovania opatrení proti šíreniu nového koronavírusu. Život v krajine by sa podľa neho mohol v prípade priaznivého vývoja vrátiť do normálu do konca júna, píše agentúra AFP.