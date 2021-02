KORONAVÍRUS Do Austrálie a na Nový Zéland dorazili prvé dodávky vakcín

Do Austrálie v pondelok dorazilo 142.000 dávok vakcín od americko-nemeckého konzorcia Pfizer/BioNTech. Očkovať sa nimi začne 22. februára. Na Nový Zéland zase dorazila dodávka 60.000 dávok vakcín od Pfizer/BioNTech. Vakcíny najskôr podrobia bezpečnostným kontrolám a od soboty ich potom začnú podávať pracovníkom zabezpečujúcim správu hraníc, informovala tamojšia premiérka Jacinda Ardernová. "Bude to najväčšia vakcinačná kampaň v dejinách tejto krajiny... Nakúpili sme dostatok vakcín, aby to pokrylo spotrebu všetkých Novozélanďanov, a to zadarmo," uviedla.

V Melbourne, druhom najväčšom austrálskom meste, sa nedávno objavilo viacero prípadov nového koronavírusu súvisiacich s hotelom, v ktorom podstupujú karanténu cestujúci po príchode do krajiny. V dôsledku toho zaviedli v Melbourne, ale i celom minimálne päťdňový lockdown. Do pondelka sa v súvislosti so zmieneným hotelom objavilo 17 prípadov nákazy. Obyvatelia tam majú povolené svoje domovy opúšťať len z dôvodu nákupu základných potrieb, dochádzania do práce, starostlivosti o blízkych či pohybu v prírode. Z tenisového turnaja Australian Open, ktorý sa v Melbourne koná do 21. februára, boli až do konca lockdownu vylúčení diváci.

V najväčšom novozélandskom mesta Auckland začal platiť od pondelka trojdňový lockdown, ktorý zaviedli po tom, ako testy preukázali britský - vysokonákazlivý - variant koronavírusu u troch členov jednej tamojšej rodiny. Za posledných šesť mesiacov ide o vôbec prvý lockdown na Novom Zélande, ktorému sa vďaka prísnym opatreniam zavedeným na začiatku pandémie podarilo do veľkej miery eliminovať šírenie nákazy. Podobne sa nákazu podarilo dostať do veľkej miery pod kontrolu aj Austrálii, a to vďaka prísnym hraničným kontrolám a obmedzeniam. Na Novom Zélande dosiaľ celkovo zaznamenali približne 2330 prípadov nákazy vrátane 25 úmrtí. V Austrálii zaevidovali od začiatku pandémie približne 29.000 prípadov nákazy a 909 súvisiacich úmrtí.