Austrália sa vyhýba zodpovednosti vo vzťahu k zadržanej teroristke, tvrdí Ardernová

Podľa tureckého ministerstva obrany zadržali 26-ročnú ženu a jej dve deti tento týždeň pri pokuse ilegálne vstúpiť do Turecka so Sýrie. Nový Zéland a Austrália vyjadrili obavy týkajúce sa toho, ktorá krajina by mala ženu prijať v prípade, ak by ju z Turecka vyhostili.

Keďže žena bola držiteľkou austrálskeho i novozélandského občianstva, bola podľa Ardernovej "už istý čas známou pre úrady v oboch štátoch". Predsedníčka novozélandskej vlády tvrdí, že žena nežila na Novom Zélande od svojich šiestich rokov, mala rodinu v Austrálii a z Austrálie do Sýrie odišla na austrálsky pas.

"Každý čestný človek by ju považoval za Austrálčanku, to je tiež môj názor. Veríme, že Austrália sa vzdala zodpovedností vo vzťahu k tejto osobe. Osobne som túto skutočnosť prízvukovala austrálskemu premiérovi Scottovi Morrisonovi."

Ardernová tiež uviedla, že v tejto veci musí byť prioritou dobro detí a Austráliu preto vyzvala na spoluprácu. "Tieto deti sa narodili vo vojnovej zóne nie vlastnou vinou. Ich príchod na Nový Zéland, kde nemajú najbližšiu rodinu, by nebol v ich najlepšom záujme," skonštatovala Ardernová. Dodala, že novozélandské úrady boli po zatknutí ženy v kontakte s tureckými orgánmi.