VIDEO Do nemocnice priskákal nečakaný návštevník: Zamestnanci neverili vlastným očiam!

Zo záberov neskôr vysvitlo, že išlo o klokana, ktorý sa na území Austrálie bežne vyskytuje, no nebýva zvykom, že by si to namieril rovno do nemocnice. Všetko sa to odohralo 26. januára doobeda. Len niečo krátko po desiatej hodine si to do nemocnice trielil neznámy tvor, ktorého pohyb bol netradične rýchly.

Všetko zachytili kamery

O incidente a o prekvapených tvárach zamestnancov nemocnice svedčia zverejnené zábery z zdravotnou službou Western District Health Service. Tzv. vačkovec si len tak poskakoval po celej hale pohotovostného oddelenia nemocnice.

Šokujúce na celom incidente je najmä to, že toto sa vraj neodohralo prvýkrát. „Je to už druhýkrát, čo chlpatý domorodec navštívil pohotovostné oddelenie WDHS," píše nemocnica v statuse na sociálnej sieti s tým, že pred koalou sa tam vyskytol ešte medvedík koala, ktorý nemocnicu podobne neformálne navštívil pred niekoľkými rokmi.

Riaditeľ nemocnice hovorí o incidente ako o odreagovaní

Výkonný riaditeľ WDHS Rohan Fitzgerald len krúti hlavou nad tým, že klokan si vybral deň návštevy nemocnice práve počas "dňa Austrálie". "Je milé mať také blízke stretnutie s všeobecne plachým stvorením. V súvislosti s pandémiou sme zažili neuveriteľný rok a je úľavou mať niekoľko ľahkých chvíľ, ktoré vás odvedú od smutných myšlienok týchto dní. Nemohli sme čakať, akú odozvu sme mali naposledy na videu s koalou, počas prvých pár hodín od zverejnenia na Facebooku sa stalo virálnym a boli sme zaplavení žiadosťami o zábery z celého sveta,“ hovorí riaditeľ o tom, prečo sa toto video prezentovalo svetu až teraz.