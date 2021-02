Separatistické strany v Katalánsku si vo voľbách posilnili svoju väčšinu

Zo sčítania 99 percent hlasov vyplýva, že tri hlavné strany sľubujúce nezávislé Katalánsko budú mať v regionálnom 135-člennom parlamente 74 kresiel - o štyri viac ako po voľbách z roku 2017. Informovala o tom agentúra AP. Socialistická strana, ktorú v regionálnych voľbách viedol bývalý španielsky minister zdravotníctva Salvador Illa, obsadí 33 kresiel so ziskom vyše 625.000 hlasov. Rovnako 33 poslancov bude mať separatistická Republikánska ľavica Katalánska (ERC), ktorá získala 580.000 hlasov.

Napriek značným ziskom socialistov španielskeho premiéra Pedra Sáncheza, ktorý viedol rozhovory so separatistami v snahe zmieniť napätie medzi Katalánskom a centrálnou vládou, však bude pre Illu ťažké zostaviť regionálnu vládu. Potreboval by na to podporu viacerých strán vrátane niektorých separatistov, konštatuje AP. Dodáva tiež, že hoci si socialisti polepšili na úkor liberálnej strany Občania, ktorá klesla na šesť kresiel po víťazných 36 mandátoch z decembra 2017, katalánska politická scenéria sa nezmenila v kľúčovej otázke - je naďalej približne rovnako rozdelená medzi stúpencov nezávislosti a zástancov zotrvania tohto severovýchodného regiónu ako súčasti Španielska.

Agentúra Reuters uviedla, že po terajších voľbách sa pravdepodobne nezopakuje chaotická situácia, aká nastala po neúspešnom vyhlásení nezávislosti Katalánska pred vyše troma rokmi, po ktorom niektorí separatistickí lídri skončili vo väzení. Napätie odvtedy pokleslo a pre väčšinu voličov je podľa prieskumov vážnejšou témou pandémia koronavírusu než nezávislosť. Tábor separatistov tiež sužuje vnútorné súperenie jednotlivých strán, ktorých podpora sa preskupila v prospech menej radikálnej strany ERC. Pandémia znamenala aj prísnejšie hygienické opatrenia počas katalánskych volieb a zrejme sa podpísala pod nižšiu účasť na hlasovaní. Tá dosiahla len 55 percent v porovnaní s rekordnými 79 percentami z decembra 2017.