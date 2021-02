KORONAVÍRUS Po návrate z 33 rizikových krajín bude v Británii povinná karanténa v hoteli

Ilustračné foto

LONDÝN - Cestujúcim do Británie, ktorí pri vstupe do krajiny zataja, že boli v jednej z 33 krajín zaradených vládou v súvislosti s pandémiou koronavírusu na tzv. červený zoznam, bude hroziť väzenie až do desiatich rokov. Oznámil to v utorok britský minister zdravotníctva Matt Hancock, informovala agentúra DPA.