Česká vláda na zasadnutí nesprísnila opatrenia v boji proti KORONAVÍRUSU

"Prijímali sme skôr opatrenia, ktoré majú motivovať a pomôcť epidémiu zvládať," povedal po zasadnutí vládneho kabinetu vicepremiér a minister vnútra Jan Hamáček, pričom však zdôraznil, že je nutné predĺžiť núdzový stav. Česká vláda v pondelok avizovala, že požiada Poslaneckú snemovňu o predĺženie núdzového stavu v spojitosti s pandémiou ochorenia COVID-19 o ďalších 30 dní - teda do 16. marca.

Vláda ČR zároveň v pondelok schválila návrh, v súlade s ktorým by ľudia v karanténe mohli dostávať okrem čiastočnej náhrady mzdy, akú už poberajú, aj bonus vo výške 370 korún (približne 14 eur) na deň. Oznámila to na Twitteri ministerka práce a sociálnych vecí Jana Maláčová. Finančný bonus má podľa nej prispieť k tomu, aby ľudia karanténu podstupovali a tiež, aby nakazené osoby nahlasovali svoje kontakty.

Viac informácií o koronavíruse nájdete aj na Facebooku

Tento legislatívny návrh však ešte musí schváliť Poslanecká snemovňa i Senát a podpísať prezident. Príspevky by sa mali podľa neho vyplácať od marca do konca júna. Vláda sa zaoberala aj návratom žiakov do škôl. Ako prví by sa mali vrátiť študenti maturitných ročníkov, uviedol Hamáček s tým, že školy by sa mohli začať otvárať začiatkom marca. Podmienkou je, aby zároveň fungoval systém testovania, dodal. Minister zdravotníctva Jan Blatný zase uviedol, že ľudia by mali nosiť respirátory typu FFP2 na rizikových miestach, ako napríklad v obchodoch či v mestskej hromadnej doprave.

Ministerka Maláčová sa ospravedlnila za prirovnanie pandémie k vojne

Česká ministerka práce a sociálnych vecí Jana Maláčová sa v pondelok ospravedlnila za svoje nedeľné vyjadrenie, podľa ktorého ani druhá svetová vojna nespôsobila na vzdelávaní detí také škody ako súčasná koronavírusová pandémia. Informoval o tom v pondelok spravodajský portál Novinky.cz."Celá krajina sa zastavila. Ani druhá svetová vojna nespôsobila to, čo koronavírus. Žiadna iná situácia nespôsobila to, že deti prestali chodiť do škôl," povedala Maláčová v televíznej debate na stanici CNN Prima News.

Proti výroku ministerky sa ohradili niektorí novinári, politici či riaditeľ Židovského múzea v Prahe Leo Pavlát. Ten pripomenul, že židovským deťom bolo počas vojny znemožnené študovať vo všetkých školách. Maláčová v pondelok povedala, že mala na mysli skôr to, že deti už rok nemôžu chodiť do škôl. "Bol to ale zlý príklad, absolútne neadekvátny. Rozhodne som nechcela znevažovať ľudské utrpenie. Vôbec som sa nechcela nikoho dotknúť a ak sa to niekoho dotklo, tak sa ospravedlňujem," povedala ministerka a zároveň podpredsedníčka Českej strany sociálnodemokratickej (ČSSD).