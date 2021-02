KORONAVÍRUS Česko zaznamenalo takmer 10-tisíc nových prípadov: Priemer počtu infikovaných sa zvýšil

Česko od začiatku pandémie zaznamenalo 1.064.952 prípadov nákazy koronavírusom a 17.772 úmrtí v spojitosti s ochorením COVID-19. Aktívnych prípadov je v krajine 98.384 a 5817 ľudí je s touto chorobou hospitalizovaných. Rizikové skóre protiepidemického systému zostáva už piaty deň po sebe na 71 bodoch, čo zodpovedá 4. stupňu. V ČR však napriek tomu už dlhšie platia pandemické obmedzenia na úrovni piateho stupňa.

Štrnásťdňový priemer počtu nakazených na 100.000 obyvateľov sa podľa najnovších údajov ministerstva zdravotníctva zvýšil, píše spravodajský server iROZHLAS.cz. V Česku v súčasnosti na každých 100.000 obyvateľov pripadá 936 nakazených. Zmenila sa aj hodnota reprodukčného čísla vírusu (R0), ktoré bolo vo štvrtok na úrovni 1,04.

Viac informácií o koronavíruse nájdete aj na Facebooku

R0 nižšie než 1,0 znamená, že epidémia sa spomaľuje, uvádza ďalej webová stránka Českého rozhlasu. To sa však vo februári stalo len raz. V ČR v súvislosti s koronavírusovou pandémiou vyhlásili núdzový stav, ktorý platí do nedele 14. februára. Česká vláda v pondelok požiadala o jeho predĺženie do 16. marca a Poslanecká snemovňa parlamentu ČR má o schválení hlasovať vo štvrtok.

Vláda sprísnila obmedzenia pohybu v troch okresoch

Kabinet českého premiéra Andreja Babiša vo štvrtok zakázal ľuďom z okresov Cheb, Sokolov a Trutnov vycestovať. Ostatní občania ČR, naopak, nesmú pricestovať. Z obmedzenia pohybu v týchto troch okresoch budú výnimky ako napríklad dochádzka do škôl či do zamestnania. Po rokovaní vlády to oznámil minister zdravotníctva Jan Blatný, informuje spravodajský server Novinky.cz. Opatrenia majú platiť od polnoci zo štvrtka na piatok až do konca núdzového stavu. "Vláda sa zaoberala situáciou v regiónoch, konkrétne v okresoch, kde je najhoršie šírenie. Ide o okresy Cheb, Sokolov a Trutnov," uviedol Blatný.

Kabinet tak rozhodol o tom, že až na výnimky bude osobám, ktoré v týchto oblastiach bývajú, zakázané vychádzať. "Osobám, ktoré tu nebývajú, zase prichádzať," spresnil. Opatrenie má tiež niekoľko výnimiek. Dovolené sú cesty napríklad do zamestnania, škôl, zdravotníckych zariadení, kostola či na úrad. Blatný zdôraznil, že kto chce výnimku, musí dôvod cesty doložiť. Zároveň vláda tiež rozhodla, že ľudia v týchto oblastiach budú mať povinnosť nosiť chirurgické rúška či respirátory. V ČR v súvislosti s koronavírusovou pandémiou vyhlásili núdzový stav, ktorý platí do nedele 14. februára. Česká vláda v pondelok požiadala o jeho predĺženie do 16. marca a Poslanecká snemovňa parlamentu ČR má o schválení hlasovať vo štvrtok.