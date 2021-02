New York zasiahla najsilnejšia snehová víchrica od roku 2016

Snehová víchrica v New Yorku

Zdroj: TASR/Robert Bumsted

NEW YORK - Snehová víchrica, ktorá v pondelok zasiahla americké mesto New York, priniesla najsilnejšie sneženie od roku 2016. Uviedla to v utorok americká Národná meteorologická služba (NWS). Informovala o tom agentúra DPA.