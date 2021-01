KORONAVÍRUS EÚ začne preverovať vývozy vakcín vyrobených v členských štátoch

"My sme týmto firmám zaplatili, aby zvýšili výrobu (vakcín) a teraz očakávame, že ich dodajú," povedal novinárom podpredseda EK Valdis Dombrovskis. "Dnešné opatrenie bolo prijaté s najvyššou naliehavosťou. Cieľom je okamžite zabezpečiť úplnú transparentnosť... A v prípade potreby bude slúžiť ako nástroj na zabezpečenie dodávok vakcín," dodal Dombrovskis. Opatrenie vstúpi podľa predstaviteľov EÚ do platnosti pravdepodobne v sobotu a bude trvať do konca marca. Vzťahuje sa iba na tie očkovacie látky, ktoré si už EK zaistila od farmaceutických spoločností prostredníctvom predbežných nákupných dohôd.

Tieto spoločnosti budú musieť nasledujúce tri mesiace pri vývoze vakcín z EÚ uviesť "miesto určenia, množstvá a tak ďalej," priblížil Dombrovskis. Britsko-švédska spoločnosť AstraZeneca tvrdí, že prisľúbené dodávky sa spomalili pre problémy s výrobou. Objavili sa však aj obvinenia, že firma vakcíny vyrobila a následne ich poslala do Británie, píše AFP.

V tejto súvislosti belgickí zdravotnícki úradníci vykonali vo štvrtok inšpekciu v prevádzke spoločnosti AstraZeneca na výrobu vakcín v belgickom meste Seneffe. Podľa Reuters firma AstraZeneca navrhla Únii pre prvý štvrťrok 2021 ďalších osem miliónov dávok vakcíny, okrem 31 miliónov, ktoré dokáže doručiť. Pre EÚ je však táto ponuka nedostatočná, pretože nepokrýva predpokladané tempo očkovania, s ktorým sa počítalo práve aj vďaka vakcínam od AstraZeneca.