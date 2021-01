Čech (49) v Nemecku si zavaril: Poriadna hlúposť na ceste! On tvrdí, že to nespravil

Prokuratúra tvrdí, že 49-ročný obžalovaný od roku 2014 do roku 2019 v pohraničí s Českom dával vodičom do cesty vetvy, a to najmenej 52-krát. Incidenty sa odohrávali predovšetkým v oblasti medzi Sohlandom a Taubenheimom na česko-saskom pomedzí neďaleko Šluknova.

Ak sa na súde Čechova vina preukáže, hrozí mu podľa prokuratúry jeden až 15 rokov väzenia. K motívu sa vyšetrovatelia nevyjadrili. Muž sa k činom nepriznal a obžaloba sa teda pokúsi súd presvedčiť, že za prípadmi stál naozaj on.